集團今年上半年收入按年升16.8%至25.66億元，當中雲服務收入按年升21.5%至20.39億元，佔總收入79.5%；金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約25.4億元，按年升36.3%。

集團表示，「金蝶雲·蒼穹」及「金蝶雲·星瀚雲」服務合計錄得收入約3.93億元，按年升38.3%；蒼穹及星瀚雲訂閱ARR按年升約95.9%，淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）為108%，期內簽約客戶741家，其中新簽客戶297家。

金蝶今日績前收報13.04港元，升2.5%。

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