金蝶（0268）公布今年上半年業績，期內淨虧損為2.84億元（人民幣、下同），按年收窄20.5%，每股基本虧損為8.23分。
集團今年上半年收入按年升16.8%至25.66億元，當中雲服務收入按年升21.5%至20.39億元，佔總收入79.5%；金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約25.4億元，按年升36.3%。
集團表示，「金蝶雲·蒼穹」及「金蝶雲·星瀚雲」服務合計錄得收入約3.93億元，按年升38.3%；蒼穹及星瀚雲訂閱ARR按年升約95.9%，淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）為108%，期內簽約客戶741家，其中新簽客戶297家。
金蝶今日績前收報13.04港元，升2.5%。
其他報道
全日沽空金額225億 比率19% 盈富沽空增1倍 比率升至43%
恒指收市跌2點 全日波幅近500點 北水流入1個月最多 大市成交1129億
吳繼煒：投資TVB源於對香港戰略位置帶來的廣闊機遇抱樂觀態度
小老板紫菜本月18至20日免費派紫菜兼送泰國代言人ZeeNuNew相片
大正資本陳惠仁：與吳繼煒對TVB投資價值睇法一致 未打算減持TVB
恒大許家印去年薪酬12.6萬人幣 「打工皇帝」夏海鈞人工縮水九成
【有片：埋身擊】紐約期油進入向下調整階段 後市守穩後仍有望向上
銀娛中期轉賺29億元 派特別息0.2元 正籌備東京、曼谷及首爾開辦事處