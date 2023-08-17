報告續指出，下一階段，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。支持金融機構按照市場化法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，增強信貸總量增長的穩定性和可持續性，保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，着力提升貨幣信貸支持實體經濟恢復發展的質量和效率。密切關注主要央行貨幣政策變化，加強對流動性形勢和金融市場變化的分析監測，靈活開展公開市場操作，保持銀行體系流動性和貨幣市場利率平穩運行。

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