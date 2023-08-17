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人行報告：保持人民幣匯率合理穩定 防範「超調」風險

中國人民銀行發布《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，報告指出堅持以市場供求爲基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，綜合施策、穩定預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

報告續指出，下一階段，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。支持金融機構按照市場化法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，增強信貸總量增長的穩定性和可持續性，保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，着力提升貨幣信貸支持實體經濟恢復發展的質量和效率。密切關注主要央行貨幣政策變化，加強對流動性形勢和金融市場變化的分析監測，靈活開展公開市場操作，保持銀行體系流動性和貨幣市場利率平穩運行。

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