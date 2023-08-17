集團上半年出租率維持在98.2%，當中核心的青衣物業出租率維持97.3%、長沙物業微跌0.3個百分點至98.8%，佛山維持滿租，蕪湖物業出租率則升0.3個百分點至96.7%。上半年總借款、港元借款和人民幣借款的加權平均實際年利率分別為4.03%、3.86%及4.77%，分別按年增1.09個百分點、1.34個百分點及下降0.59個百分點。

為了管控利率及匯率波動的風險，集團執董兼行政總裁翟廸強指，已因應利率波動，集團在2022年初定立了一筆長達4成的利率掉期合約，為四成或約9億元港元借款作對沖，而在2023年七月份亦再訂立在2023年12月底到期的短期利率掉期合約，以覆蓋港元定期貸款餘下的12.59億元，令所有港元貸款都已鎖定固定利率，減低利率波動為房託帶來的衝擊。

翟廸強及財務主管何思婷均指出，管理層雖無水晶球可預測利率及匯率走勢，但每日均會與銀行緊密溝通，取得最新資訊或預測未來加息情況，去決定下一步行動。而目前銀行的資訊是未來一段時間仍會處利息周期，料最快第二季才開始下跌，管理人將密切監察利率變動，並可能於適當時候利用金融工具調整定息及浮息債務的比例，以對沖利率風險。

何思婷提到，目前順豐房託近七成收入來自本港，三成收入來自內地，故目前的貸款結構亦按此比例，但目前人民幣貸款確處減息周期，將為基金進行內地收購帶來更大彈性，管理層絕對會考慮不同融資方式。同時，公司亦非常關注人民幣匯率的波動情況，已但目前人民幣借款僅佔總量的兩成，當中更超過四成在敍造時已是定息，料即使人民幣匯率再跌一成，對分派亦不會有好大影響。

管理人又披露，順豐集團好主要策略伙伴，並有意在青衣物業擴租，但目前青衣仍有一些空置面積屬於辦公室類別，按地契限制只能租用予同業，故有一定挑戰。至於基金仍在物色收購項目，惟內地目前經濟情況的確較令人擔憂，故傾向保守小心點，會對新收購項目認真及做足研究。

但管理人強調，旗下物業達78.9%由順豐集團佔用，而物流業仍處於增長階段，上半年單是青衣物業續租租金升幅已達12.4%，長沙物業全部將於2023年到期的倉庫租約已獲續簽或重新出租，而蕪湖物業過半數將於2023年到期的配套辦公室及宿舍已獲續簽或重新出租，倉庫則繼續全部由順豐集團租用，2024年到期租約規模非常細，故市場不需太擔心未來租金收入。

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