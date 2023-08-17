永利澳門（1128）公布6月底止中期業績，期內受惠於旅遊限制解除，博彩量、酒店入住率及餐廳客流量上升，因此扭虧為盈，錄得股東應佔溢利達8746.7萬元，不派息。期內經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達27.64億元，同樣扭虧。
資產虧損總額由去年底的171.52億元，收窄至169.66億元，其負資產的情況有所改善。期內娛樂場收益按年大增2.73倍，達到82.7億元。當中貴賓博彩收益則按年大增3.56倍至22億元；中場博彩收益則按年大增2.59倍至74.6億元；角子機博彩收益亦按年大增1.46倍至6.64億元。包括客房、餐飲以及零售及其他收益的非博彩業務期內錄得收益亦達24.7億元，按年大增近1.4倍，佔集團整體收益比例達23%。
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永利指，由於平均利率上升及貸款結餘按年增加，因此融資成本按年增加34.4%至16.2億元。其手持現金及現金等價物結餘約126.7億元，扣除現金及現金等價物後，淨負債466.83億元，在過去半年內增加18.61億元。資本負債比率則在過去半年降低4.9個百分點，仍達157.1%。至於母公司永利渡假村（美：WYNN）提供並於2024年6月到期的融通額度5億美元，則未有動用。
永利期內在投資項目方面，有11.3億元用於投資證券，至於與保養資本開支相關的成本則為1.755億元。