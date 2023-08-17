受社交媒體的興起、快時尚的普及、視覺污染（即市場出現過量的資訊和競爭）以及擔心錯過社群媒體上消息的情緒（fear of logging-off）因素影響，網絡趨勢周期由以往20至30年，縮短至10年。社會出現一種追求「懷舊」或「復古」風格的慣性，短暫網絡趨勢周期主要受「懷舊情緒」帶動；現時在内地熱門社交媒體小紅書上，利用「#復古」標簽的貼文超過1600萬個。

公司續指，社交媒體亦化爲一種教育工具，所有人都能成爲下一個潮流引領者，不少消費者會利用社交媒體為了解流行趨勢的平台；有研究顯示有四成Gen Z透過抖音或Instagram為他們首選的搜索引擎，2022年抖音「知識共享（knowledge-sharing）」相關內容的搜索量更錄13倍增長。

其他報道

華潤萬象生活：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職 聶志章接任

金管局與會財局簽訂新諒解備忘錄以加強合作

中海油上半年盈利倒退11% 中期息0.59元

聯想：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀

嗶哩嗶哩第二季經調整虧損收窄51% 美股盤前升逾6%

順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席 即日生效

湯國江辭任新意網行政總裁

順豐房託︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險

人行報告：保持人民幣匯率合理穩定 防範「超調」風險

百盛商業中期轉盈 賺6310萬人幣 中期息0.01元人幣

金蝶上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣

九興控股上半年少賺8%至5571.8萬美元 中期息42港仙

香港7月底失業率創逾4年低 降至2.8% 好過預期

中誠信董事長建議內地凍結賣地 以穩樓市信心及預期

遠展旗下BC Investment發4.56億澳元債券信托

港交所任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管 接替即將退休簡嘉穎

全日沽空金額225億 比率19% 盈富沽空增1倍 比率升至43%

泓富產業信託中期可分派收入跌13% 每基金單位派7.45仙

恒指收市跌2點 全日波幅近500點 北水流入1個月最多 大市成交1129億

吳繼煒：投資TVB源於對香港戰略位置帶來的廣闊機遇抱樂觀態度

港銀定存重返5厘 大新新客3個月享5.1厘息

小老板紫菜本月18至20日免費派紫菜兼送泰國代言人ZeeNuNew相片

大正資本陳惠仁：與吳繼煒對TVB投資價值睇法一致 未打算減持TVB