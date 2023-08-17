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WGSN：社交媒體步入「資訊年代」 小眾市場成焦點

進入網絡新時代，社交媒體成帶動網絡新趨勢的原動力。流行趨勢公司機構WGSN今日舉行「流行趨勢新時代（The New Age of Trends）」研討會，探討在這流行趨勢極速冒起的時代，各種品牌應如何有效地吸引消費者的注意力。公司表示，人們現時正身處「流行趨勢文藝復興時期（Trendaissance）」，社交媒體步入「資訊年代（Information Age）」，利基市場以及過量的網絡資訊成爲這個年代的特點。為吸引消費者，品牌應提升消費者對品牌相關之小衆文化或風格的歸屬感，以及提供獨特的品牌體驗。

受社交媒體的興起、快時尚的普及、視覺污染（即市場出現過量的資訊和競爭）以及擔心錯過社群媒體上消息的情緒（fear of logging-off）因素影響，網絡趨勢周期由以往20至30年，縮短至10年。社會出現一種追求「懷舊」或「復古」風格的慣性，短暫網絡趨勢周期主要受「懷舊情緒」帶動；現時在内地熱門社交媒體小紅書上，利用「#復古」標簽的貼文超過1600萬個。

公司續指，社交媒體亦化爲一種教育工具，所有人都能成爲下一個潮流引領者，不少消費者會利用社交媒體為了解流行趨勢的平台；有研究顯示有四成Gen Z透過抖音或Instagram為他們首選的搜索引擎，2022年抖音「知識共享（knowledge-sharing）」相關內容的搜索量更錄13倍增長。

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