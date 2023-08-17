在專利巴士業務之外，包括陽光巴士、皇巴等在內的非專營巴士業務錄得微利100萬，按年減少62.9%。該集團的物業持有及發展部門則錄得分部盈利1.59億元，按年減少30.2%。當中和母公司新鴻基地產（0016）在內的巧明街98號The Millennity，商場部份預計於明年上半年開幕；寫字樓則有租戶遷入；整項物業的公平值為65.25億元。荔枝角寶輪街9號商厦的公平值則有9.18億元。曼克頓山平台商場「曼坊」的公平值為4.455億元。

集團展望，九巴及龍運獲政府批准，於6月18日起調高車費，有助紓緩營運上的壓力。其亦會把握每個發展機遇，利用新發展區和新道路基建落成的契機，開辦新巴士路線和加強原有服務。九巴將與載通國際持股35%的深圳巴士集團加強合 作，推動聯程聯運項目及支付跨境聯通。