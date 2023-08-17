該集團的資產淨值更由2020年度的20.92億元，大減至2022年度只餘3003.4萬元，過去兩年度大幅蒸發98.6%。手持現金亦崔2020年度逾9.49億元，大減至2933萬元，蒸發掉96.9%。集團指，董事會確定不會將附屬公司泰加保險綜合入賬，在2021年度及2022年度因此分別錄得不再合併終止合併附屬公司虧損4.27億元及8.3億元。基於持續虧損，及股份暫停買賣，因此顯示存在重大不確定性，並可能對集團持續經營能力產生重大疑慮，不過集團主要股東已確認其有意為集團提供持續財務支持，使其能夠持續經營。外部核數師長青（香港）會計師事務所則指，沒有其他可執行之審核程序，以就該集團於泰加保險之會計記錄及終止合併之限制及真實性，所產生之財務影響取得充足及適當之憑證，因此不表意見。

執行董事梁琴指，該集團近期將致力於阿聯酋及海外其他國家發展國際保險業務及其他保險相關業務，並獲得主席吳宇授出1億元阿聯酋迪拉姆即2.13億港元的無抵押額度，用於支持該等業務的 發展。為盡快實現業務快速發展，其考慮進行外部債務融資，用於業務的開展。