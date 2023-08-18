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憂加息 美債息升 美股見逾1個月低 道指跌290點

緊縮擔憂升溫引發歐美國債拋售潮，美債息短跌長升，10年期債息創10個月高，30年期國債息觸及2011年以來最高。美國上周首次申請失業救濟人數下降，反映勞動力市場依然堅韌。債息倒掛收窄，美股向下，見逾1個月低。應用材料樂觀業績展望預示晶片業頹勢有望緩解。在中國央行承諾防範匯率超調風險後，人民幣止步五連跌。

摩根士丹利全球投資辦公室的Mike Loewengart表示，「本周的數據沒有給他們任何理由放鬆警惕」，「鑒於新屋開工、零售銷售和首次申領失業救濟人數都在強化經濟穩健這一論述，再次加息的可能性無法排除，即便聯儲局下個月維持利率不變」。

道瓊斯工業平均指數收跌290點，跌幅0.84%，報34474點。標普500指數收跌33點，跌幅0.78%，報4370點。納斯達克綜合指數收跌157點，或1.18%，報13316點。

聯合健康跌1.91%，報493.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累63點，而Cisco升3.34%，報54.73元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報174元，跌1.45%，谷歌母公司Alphabet收市報129.92元，升0.94%，亞馬遜收市報133.98元，跌0.8%，Facebook收市報285.09元，跌3.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.91%，報451點。德國DAX指數收跌0.72%，報15676點；法國CAC 40指數跌0.95%，報7191點；英國富時100指數收跌0.64%，報7310點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.26%，報6827點。

美國2年期債息曾跌最多0.81%，低見4.9249厘，是8月16日4.8972厘後最低。收市報4.9292厘，是8月11日後收市新低，當日報4.8947厘。

美國10年期債息曾升最多1.77%，是8月15日後最大升幅。高見4.3256厘，是2022年10月21日4.3354厘後最高。收市報4.2741厘，是2007年12月26日後收市新高，當日報4.2749厘。連升6日，累計0.266厘，對上一次連升6日是5月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至64.79基點，是5月25日63.37基點後最窄。收市報65.718基點，是5月24日後收市最窄，當日報63.797基點。連續3日收窄，累計12.473基點，對上一次連升3日是7月27日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至111.939基點，是3月21日108.197基點後最窄。收市報120.221基點，是3月28日後收市最窄，當日報117.832基點。連續6日收窄，累計23.934基點，對上一次連升6日是2021年2月4日。

道指曾跌最多0.93%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見34440.73點，是7月17日34418.72點後最低。收市報34474.83點，是7月13日後收市新低，當日報34395.14點。連跌3日，累計跌832.8點，對上一次連跌3日是8月4日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月10日。

標指曾跌最多0.9%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見4364.83點，是6月28日4360.22點後最低。收市報4370.36點，是6月26日後收市新低，當日報4328.82點。連跌3日，累計跌119.36點，對上一次連跌3日是8月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月21日。

納指曾跌最多1.27%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見13303.45點，是6月12日13302.58點後最低。收市報13316.93點，是6月9日後收市新低，當日報13259.14點。連跌3日，累計跌471.4點，對上一次連跌3日是8月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月10日。

 

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