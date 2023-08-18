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港股ADR跌150點 夜期低水180點 龍湖、東方海外等業績

美股向下，港股ADR跌150點或0.83%，報18179點，即月恒指夜期跌114點，報18147點，夜期低水180點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報329.67元；阿里巴巴（9988）跌1.54%，折合報88.71元；美團（3690）跌0.85%，折合報132.46元；匯控（0005）升0.15%，折合報59.39元；建行（0939）跌1%，折合報4.06元。

道期現升0.023%；標期現跌0.03%；納期現跌0.13%。日本東證指數現跌0.66%；韓國KOSPI指數現跌0.64%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.25%。

VIX指數隔晚升6.61%或1.11點，報17.89點。

紐油現跌0.26%或0.2美元，報80.18美元；布油現跌0.3%或0.26美元，報83.86美元；金價現升0.14%或2.71美元，報1892.14美元；LME 銅期貨隔晚升0.83%或68.5美元，報8235.5美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報4.2702厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，龍湖（0960）、東方海外（0316）、潤啤（0291）

白雲山（0874）、BOSSINI，INT'L（0592）、冠君產業信託（2778）、潤泥（1313）、香港小輪（集團）（0050）、九龍建業（0034）、華大酒店（0201）、天虹國際集團（2678）、小鵬（9868）、中興通訊（0763）等。

恒大（3333）在美申請破產保護。

泰加（6161）累計兩年虧損13億資產淨值只餘3000萬，擬尋求債務融資。

美麗華（0071）中期盈利增逾八成高見3.8億，中期息增近一成至0.23元。

載通（0062）中期盈利增1.34億復派中期息0.3元，九巴續虧損4820萬。

捷榮國際（2119）半年多賺半成至2210萬不派息。

永利澳門（1128）中期扭虧為盈賺8746.7萬，不派息。

中銀航空租賃（2588）上半年轉賺2.6億美元，中期息11.31美仙。

華潤萬象生活（1209）：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職，聶志章接任。

中海油（0883）上半年盈利倒退11%，中期息0.59元。

聯想（0992）：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀。

嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整虧損收窄51%，美股盤前升逾6%。

順豐房託（2191）︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險。順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席，即日生效。

湯國江辭任新意網（1686）行政總裁。

百盛商業（3368）中期轉盈，賺6310萬人幣，中期息0.01元人幣。

金蝶（0268）上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣。

九興控股（1836）上半年少賺8%至5571.8萬美元，中期息42港仙。

遠展（0035）旗下BC，Investment發4.56億澳元債券信托。

港交所（0388）任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管，接替即將退休簡嘉穎。

泓富產業信託（0808）中期可分派收入跌13%，每基金單位派7.45仙。

 

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