恒指今早低開117點或0.65%，報18208點，大市成交金額20億元；國指今早低開42點或0.68%，報6249點。恒生科技指數開市報4110點，跌1.14%。通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為4.51%，下跌為6.87%，無升跌為88.61%。