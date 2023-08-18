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恒指低開117點 科指跌1% 京東跌2.8% 小鵬跌3.7%

恒指今早低開117點或0.65%，報18208點，大市成交金額20億元；國指今早低開42點或0.68%，報6249點。恒生科技指數開市報4110點，跌1.14%。通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為4.51%，下跌為6.87%，無升跌為88.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、工行（1398）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，48隻下跌，17隻無升跌。碧桂園（2007）升2.6%，報0.79元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.89%，報134.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，22隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報3.96元，升0.51%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報62.85元，跌3.75%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4146.92點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，龍湖（0960）開市報17.24元，升0.23%。東方海外（0316）開市報119.6元，跌0.17%。潤啤（0291）開市報46.45元，跌1.38%。白雲山（0874）無成交，報22.45元。BOSSINI，INT'L（0592）無成交，報0.26元。冠君產業信託（2778）無成交，報2.69元。潤泥（1313）無成交，報2.9元。香港小輪（0050）無成交，報4.94元。九龍建業（0034）無成交，報8元。華大酒店（0201）無成交，報0.115元。天虹國際集團（2678）無成交，報5.05元。小鵬（9868）開市報62.85元，跌3.75%。中興通訊（0763）開市報25.2元，跌1.37%。

恒大（3333）在美申請破產保護。停牌。

泰加（6161）累計兩年虧損13億資產淨值只餘3000萬，擬尋求債務融資。停牌。

美麗華（0071）中期盈利增逾八成高見3.8億，中期息增近一成至0.23元。無成交，報11.3元。

載通（0062）中期盈利增1.34億復派中期息0.3元，九巴續虧損4820萬。無成交，報10.4元。

捷榮國際（2119）半年多賺半成至2210萬不派息。無成交，報0.77元。

永利澳門（1128）中期扭虧為盈賺8746.7萬，不派息。開市報7.15元，跌0.97%。

中銀航空租賃（2588）上半年轉賺2.6億美元，中期息11.31美仙。無成交，報61.6元。

華潤萬象生活（1209）：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職，聶志章接任。開市報34.1元，跌1.45%。

中海油（0883）上半年盈利倒退11%，中期息0.59元。開市報12.86元，升0.94%。

聯想（0992）：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀。開市報7.58元，跌1.17%。

嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整虧損收窄51%，美股盤前升逾6%。開市報123元，跌0.81%。

順豐房託（2191）︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險。順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席，即日生效。開市報2.79元，升2.95%。

湯國江辭任新意網（1686）行政總裁。無成交，報3.87元。

百盛商業（3368）中期轉盈，賺6310萬人幣，中期息0.01元人幣。開市報0.129元，升7.5%。

金蝶（0268）上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣。開市報12.96元，跌0.61%。

九興控股（1836）上半年少賺8%至5571.8萬美元，中期息42港仙。無成交，報7.79元。

遠展（0035）旗下BC Investment發4.56億澳元債券信托。開市報1.81元，升0.56%。

港交所（0388）任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管，接替即將退休簡嘉穎。開市報296.2元，跌0.34%。

泓富產業信託（0808）中期可分派收入跌13%，每基金單位派7.45仙。開市報1.58元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，新秀麗（1910）創52周高，見26.9元，開市報26.9元，升1.32%；譚木匠（0837）創52周高，見4.19元，開市報4.19元，升10.55%。

破底股方面

創52周低，其中包括，金地商置（0535）低見0.4元，開市報0.4元，跌1.23%；栢能集團（1263）低見3.02元，開市報3.02元，跌3.82%。

異動股

上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）開市報0.031元，升14.81%；世紀集團國際（2113）開市報0.087元，升14.47%；亞洲雜貨（8413）開市報0.177元，升13.46%；譚木匠（0837）創52周高，見4.19元，開市報4.19元，升10.55%；寶龍地產（1238）開市報0.87元，升8.75%；百盛集團（3368）開市報0.129元，升7.5%；遠大住工（2163）開市報2.77元，升6.13%；昇柏控股（2340）開市報0.265元，升6%；五谷磨房（1837）開市報0.485元，升5.43%；路勁（1098）開市報2.28元，升5.07%。

下跌異動股，包括，獅子山集團（1127）開市報1.15元，跌5.74%；百富環球（0327）開市報6.05元，跌5.47%；超大現代（0682）開市報0.02元，跌4.76%；恒大汽車（0708）開市報1.43元，跌4.67%；HYPEBEAST（0150）開市報0.355元，跌4.05%；栢能集團（1263）見52周低3.02元，開市報3.02元，跌3.82%；小鵬（9868）開市報62.85元，跌3.75%；貝殼－Ｗ（2423）開市報39.95元，跌3.73%。

 

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