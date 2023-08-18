港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.08點子至4.63%，是6月14日後最低，當日報4.5869%，對上一次連跌4日是6月27日，當日拆息報4.97524%。
港元現報7.8263元升值31點子，曾貶值最多7點子，報7.8301元，亦曾升值最多44點子，報7.825元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.93點子至3.21893%；1星期HIBOR升8.11點子至4.10244%；2星期HIBOR升5.87點子至4.33554%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.62點子至5.02435%；6個月期HIBOR跌0.63點子至5.17066%；12個月期HIBOR跌1.37點子至5.3447%。
美元指數現報103.308貶值0.264點或0.25%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42643%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7155%，連續2日擴闊，利差是2023年6月12日後最闊，當日差距為-0.7266%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年8月10日，當日利差報-0.6644%。
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