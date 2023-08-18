龍湖地產（0960）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為80.58億元（人民幣，下同），按年升7.7%，剔除公平值變動等影響後的股東應佔核心溢利按年增長0.6%至65.9億元。每股盈利1.316元，剔除公平值變動等影響後的每股核心盈利1.076元。董事會決議宣派中期股息每股0.32元。
期內合同銷售額為985.2億元，按年增14.8%，涉及樓面面積579.9萬平方米，較去年同期多11.8%，每方米平均售價為16,987元。
截至今年6月底，龍湖已售出但未結算合同銷售額為2,465億元，樓面約為1,570萬平方米。
上半年毛利額139億元，毛利率22.4%。核心稅後利潤率12.6%，核心權益後利潤率為10.6%。
於6月底，綜合借貸總額2,070.9億元，平均借貸成本為年利率4.26%；平均貸款年限為7.19年，當中非抵押債務佔總債務比例為67.6%。一年內到期債務為370.4億元，佔總債務比例為17.9%。
期內淨負債率為57.2%，剔除預收款後的資產負債率為61.9%。手頭現金724.3億元。
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