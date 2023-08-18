moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

龍湖地產上半年核心盈利大致持平 中期息派0.32元人幣

龍湖地產（0960）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為80.58億元（人民幣，下同），按年升7.7%，剔除公平值變動等影響後的股東應佔核心溢利按年增長0.6%至65.9億元。每股盈利1.316元，剔除公平值變動等影響後的每股核心盈利1.076元。董事會決議宣派中期股息每股0.32元。

期內合同銷售額為985.2億元，按年增14.8%，涉及樓面面積579.9萬平方米，較去年同期多11.8%，每方米平均售價為16,987元。

截至今年6月底，龍湖已售出但未結算合同銷售額為2,465億元，樓面約為1,570萬平方米。

上半年毛利額139億元，毛利率22.4%。核心稅後利潤率12.6%，核心權益後利潤率為10.6%。

於6月底，綜合借貸總額2,070.9億元，平均借貸成本為年利率4.26%；平均貸款年限為7.19年，當中非抵押債務佔總債務比例為67.6%。一年內到期債務為370.4億元，佔總債務比例為17.9%。

期內淨負債率為57.2%，剔除預收款後的資產負債率為61.9%。手頭現金724.3億元。

其他報道

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日

中間價偏強創紀錄 人民幣升值

橋水達里奧：中國早該進行大規模債務重組

烏克蘭將阿里加入「國際戰爭資助者」名單 稱其意識形態也撐俄

傳大連萬達尋求出售旗下盈方 消息人士：此事項暫無官方口徑

日本7月核心消費者價格放緩 符預期

軟銀旗下Arm據報已為今年IPO聘請28間承銷商

恒指低開117點 科指跌1% 京東跌2.8% 小鵬跌3.7%

港股ADR跌150點 夜期低水180點 龍湖、東方海外等業績

憂加息 美債息升 美股見逾1個月低 道指跌290點

恒大在美申請破產保護

北水增持碧桂園 減持中海油