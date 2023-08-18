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恒指半日跌205點 北水轉流出 恒大系、科技股向下

美股隔晚續受加息預期拖累，即使人民幣中間價偏強幅度創紀錄，人民幣升值，港股半日仍偏軟，A股亞股向下。恒大（3333）根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，恒大系向下，內房藍籌個別發展。阿里（9988）被列入「國際戰爭資助者」名單而下跌，科技股向下。

恒指今早低開117點，高位升9點，低位跌224點，高低波幅234點。非必需消費品、通訊服務、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.37%，下跌為33.16%，無升跌為50.46%。

恒指半日跌205點或1.12%，報18120點，大市成交金額534億元；國指跌82點或1.31%，報6210點。恒生科技指數收報4052點，跌2.55%。

藍籌股成交金額214.26億元，佔大市成交40.12%；科指成份股成交金額115.86億元，佔大市成交21.69%；國指成份股成交金額182.8億元，佔大市成交34.23%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.14%，至86.69億元，佔大市成交16.22%。牛熊證成交金額30.71億元，減少28.92%；窩輪成交金額55.98億元，減少29.26%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中國銀行（3988）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，58隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.58%，收報7.23元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌9.41%，收報42.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.2元，升1.51%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報42.85元，跌9.41%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4145.75點)、100天線(4058.32點)。

北水南下合計淨流出21.55億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出47.07億元人民幣，較上日增加210%，連續第10日流出，累計流出508.82億元。

烏克蘭將阿里（9988）加入「國際戰爭資助者」名單 稱其意識形態也撐俄。收報87.8元，跌2.55%。

恒大（3333）根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，恒大系向下。恒大停牌。恒大汽車（0708）收報1.36元，跌9.33%。恒大物業（6666）創上市新低，見0.53元，收報0.57元，跌13.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，龍湖（0960）收報16.64元，跌3.26%。東方海外（0316）收報121.1元，升1.09%。潤啤（0291）收報47.1元，無升跌。白雲山（0874）收報22.05元，跌1.78%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.265元，升1.92%。冠君產業信託（2778）收報2.64元，跌1.86%。潤泥（1313）收報2.89元，跌0.34%。香港小輪（0050）收報4.93元，跌0.2%。九龍建業（0034）收報8.03元，升0.38%。華大酒店（0201）收報0.115元，無升跌。天虹國際集團（2678）收報5.01元，跌0.79%。小鵬（9868）收報61.35元，跌6.05%。中興通訊（0763）收報24.55元，跌3.91%。

美麗華（0071）中期盈利增逾八成高見3.8億，中期息增近一成至0.23元。收報11.4元，升0.88%。

載通（0062）中期盈利增1.34億復派中期息0.3元，九巴續虧損4820萬。收報10.48元，升0.77%。

捷榮國際（2119）半年多賺半成至2210萬不派息。收報0.76元，跌1.3%。

永利澳門（1128）中期扭虧為盈賺8746.7萬，不派息。收報7.12元，跌1.39%。

中銀航空租賃（2588）上半年轉賺2.6億美元，中期息11.31美仙。收報60.1元，跌2.44%。

華潤萬象生活（1209）：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職，聶志章接任。收報33.95元，跌1.88%。

中海油（0883）上半年盈利倒退11%，中期息0.59元。收報12.86元，升0.94%。

聯想（0992）：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀。收報7.37元，跌3.91%。

嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整虧損收窄51%，美股盤前升逾6%。收報120.2元，跌3.06%。

順豐房託（2191）︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險。順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席，即日生效。收報2.79元，升2.95%。

湯國江辭任新意網（1686）行政總裁。見52周低3.74元，收報3.79元，跌2.07%。

百盛商業（3368）中期轉盈，賺6310萬人幣，中期息0.01元人幣。收報0.127元，升5.83%。

金蝶（0268）上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣。收報12.46元，跌4.45%。

九興控股（1836）上半年少賺8%至5571.8萬美元，中期息42港仙。收報8.25元，升5.91%。

遠展（0035）旗下BC Investment發4.56億澳元債券信托。收報1.78元，跌1.11%。

港交所（0388）任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管，接替即將退休簡嘉穎。收報296元，跌0.4%。

泓富產業信託（0808）中期可分派收入跌13%，每基金單位派7.45仙。收報1.57元，跌0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1082.5元，收報1082.5元，升0.09%；藥師幫（9885）創上市新高，見62.9元，收報61.85元，升4.39%；Keep（3650）創上市新高，見39.65元，收報38.9元，升5.28%；新秀麗（1910）創52周高，見27.95元，收報27.3元，升2.82%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.065元，收報0.064元，升42.22%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見3.41元，收報3.39元，升2.73%；譚木匠（0837）創52周高，見4.36元，收報4.27元，升12.66%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.5元，收報5.36元，無升跌；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.25元，收報0.237元，跌3.66%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.8元，收報0.76元，跌3.8%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.089元，收報0.086元，升1.18%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；恒大物業（6666）低見0.53元，收報0.57元，跌13.64%；興業物聯（9916）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；禹洲（1628）低見0.181元，收報0.189元，跌2.07%；世茂集團（0813）低見0.69元，收報0.7元，跌5.41%；融信中國（3301）低見0.22元，收報0.221元，跌10.16%；京東物流（2618）低見10.84元，收報10.84元，跌2.87%；翰森製藥（3692）低見9.69元，收報9.74元，跌2.99%；縱橫遊（8069）低見0.084元，收報0.088元，升1.15%；山水水泥（0691）低見0.73元，收報0.77元，跌1.28%。

40隻股份創52周低，其中包括，中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，升1.16%；中生製藥（1177）低見3元，收報3元，跌3.23%；正商實業（0185）低見0.49元，收報0.49元，跌1.01%；麗新國際（0191）低見0.95元，收報0.95元，跌1.04%；五礦地產（0230）低見0.35元，收報0.36元，跌1.37%；龍記集團（0255）低見1.56元，收報1.59元，升0.63%；百富環球（0327）低見5.65元，收報5.92元，跌7.5%；永泰地產（0369）低見3.12元，收報3.22元，無升跌；葉氏化工集團（0408）低見1.71元，收報1.8元，跌1.1%。

異動股

上升異動股，包括，常滿控股（8523）創52周高，見0.5元，見52周低0.21元，收報0.43元，升104.76%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.065元，收報0.064元，升42.22%；港亞控股（1723）創52周高，見0.36元，收報0.32元，升25.49%；劍虹集團控股（1557）收報0.38元，升22.58%；新威工程集團（8616）收報0.068元，升19.3%；環球大通集團（8063）收報0.066元，升17.86%；中國新城鎮（1278）收報0.067元，升15.52%；高萌科技（8065）收報0.149元，升14.62%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.57元，升14.6%。

下跌異動股，包括，辰興發展（2286）收報0.335元，跌25.56%；星空華文（6698）收報94.95元，跌23.43%；連成科技集團（8635）收報0.131元，跌23.39%；龍皇集團（8493）收報0.046元，跌17.86%；洪九果品（6689）創上市新低，見6.47元，收報6.53元，跌17.45%；雋泰控股（0630）創上市新低，見0.044元，收報0.044元，跌16.98%；環球實業科技（1026）收報0.081元，跌16.49%；雙運控股（1706）收報0.08元，跌15.79%；滙力資源（1303）收報0.25元，跌15.25%；中國鋁罐（6898）收報0.48元，跌14.29%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.105元，收報0.111元，跌13.95%。

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