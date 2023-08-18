國家統計局負責調查和經濟指標的副局長Heather Bovill指出，「對超市來說，這個月尤其糟糕，夏季下雨加上生活成本升高，意味著服裝和食品銷售都不景氣」，「百貨商店和家庭用品銷售也大幅下滑」。

英國零售協會首席執行官Helen Dickinson表示，消費者消費更加謹慎，並減少了大額採購，特別是電腦和家具，不過圖書銷售表現較好。隨著英格蘭球迷本周末慶祝女足世界杯決賽、家庭開始返校購物、大學生為新學年做好準備，零售商希望能夠刺激未來數月的消費。

期內，服裝銷量下降，英國國家統計局認為主要是受各地潮濕天氣影響，引致商店客流量減少。包括百貨商店在內的非食品商店總銷售額下降1.7%、去商店的人數減少。事實上，英國氣象局稱，7月為有紀錄以來第六個最潮濕的七月。此外，受價格上升影響，食品銷售亦下降2.6%。超市亦報告指，服裝銷量下降，人們帶回家的食物數量也下降。

另一方面，線上零售銷量則增長2.8%。除了受天氣影響外，亦受到各種促銷活動影響，如亞馬遜當月的Prime Day。網購銷售比例因而升至2022年2月以來最高，達27.4%。

凱投宏觀(Capital Economics)副首席經濟學家Ruth Gregory表示，銷售額下降「可能更多地與異常潮濕的天氣有關，而不是利率上升對消費者支出的影響」，「但由於英國央行加息仍在繼續，消費者信心下降，我們對今年整體支出前景仍持悲觀態度」。

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