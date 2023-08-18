香港航空公布，第三階段送機票活動將於8月21日早上10時開搶，是次合共會送出8,500張香港出發0元來回機票，同樣包20kg寄艙行李。活動網站將於當日活動開始時開放，並提供目的地、規則及參加辦法等資訊。
第三輪送機票活動包括7個目的地，包括東京成田、上海浦東、海口、台北、北京首都、福岡、沖繩。旅遊日期為今年9月1日至明年3月24日。須留意部分日子並無機票提供，及逗留期限須介乎2至7日之間(見圖2)。
港航表示，有關機票以先到先得形式送出。不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。活動當日會於facebook專頁更新各目的地機票的派發概況。
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