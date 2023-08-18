中國內地經濟近月經濟增長放緩，人民銀行本月調降中期借貸便利（MLF）利率0.15個百分點。華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘表示，除本月1年期貸款市場報價利率（LPR）料將降0.15厘，預期今年第四季會再減息0.1厘，明年美國經濟或進入衰退，人行也為明年經濟情况預留減息空間。
謝棟銘認為，目前內地實際利率仍高，不認為內地進入流動性陷阱，但廣義廣幣（M2）增長高於名義GDP加上通脹增速，反映強勁的貨幣增長不能完全轉變為GDP增長，貨幣政策需配合其他措施才能解決經濟問題。
7月政治局會議後，內地未有具體刺激經濟措施，市場似乎對推出下半年政策刺激經濟較為失望，謝棟銘表示國務院上周會議有討論相關經濟政策，認為仍會有刺激措施出台，例如內地正在討論首套房貸款採「認房不認貸」標準，消費政策亦在討論，目前等待內地詳細政策出台，預期第四季經濟會有所好轉。不過他認為，刺激或不會有早前市場期望般的大規模，因為在財政上對政府存在制約。
對於內房情况，謝棟銘指內地人對經濟復蘇信心較脆弱，不認為可以短期內恢復。
人民幣兌美元近期再貶至去年11月的疫後低位，謝棟銘認為，中美存在利差，人民幣匯率除了面對套息交易壓力，也影響過去外資在境外借美元投資內地，即使外資投資內地業務變動不大，但外管局錄得的外商直接投資有所減少。他認為人民幣貶至7.35，人行會有較多的干預，但也不會改變利息帶動的套息交易，不過隨着內地經濟在第四季改善提升基本因素，人民幣走勢可望在第四季好轉。
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