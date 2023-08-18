趙軼指，目前一些同行風險暴露事件，民營企業債券價格還沒有恢復到應有信用水平，明年到期銀團貸款還剩下80億港元，而明年到期債務可能在230億元左右，明年預計開發貸款下發100多億元，經營性物業貸款預計增加100多億元，中債可能會下發20億至30億元，能夠償還明年到期債務。至於美元債方面，他稱從2027年開始才有美元債到期。他又指截至上半年，銀行融資比例55%。

截至6月底，該集團負債總額2070.9億元，陳序平指，目前不再增加有息負債，並優化債務結構，平均借貸成本為年息4.26%，平均貸款期限為7.19年，外滙掉期達到97%水平。

另外，該集團執行董事兼高級副總裁張旭忠指，上半年樓市未如預期般佳，特別是7月市場落較大，相信消費者信心需時恢復，但隨著政府推出政策支持房地產業，料市場或現變化，目標全年已售但未結算合同銷售額為3200億元，而6月底已錄2465億元，故下半年銷售額能錄約800億元便達標。

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