恒指今早低開117點，高位升9點，低位跌390點，高低波幅400點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為17.56%，下跌為46.29%，無升跌為36.13%。

恒指收市跌375點或2.05%，報17950點，大市成交金額1063億元，較上日減少5.79%；國指跌145點或2.31%，報6146點。恒生科技指數收報4007點，跌3.63%。

藍籌股成交金額480.42億元，佔大市成交45.19%；科指成份股成交金額255.44億元，佔大市成交24.03%；國指成份股成交金額404.91億元，佔大市成交38.09%。

24隻雙櫃台股，總成交1.51億元人民幣，相當於約1.61億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.34%，至107.25億元，佔大市成交10.08%。牛熊證成交金額44.1億元，增加2.06%；窩輪成交金額63.14億元，減少20.21%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、碧桂園服務（6098）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，75隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升1.86%，收報7.11元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌13%，收報41.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報17.64元，跌0.34%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報41.15元，跌13%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4144.85點)、100天線(4057.87點)，下試250天線(3985.45點)。

北水南下合計淨流出40.91億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出85.22億元人民幣，較上日增加461.19%，連續第10日流出，累計流出546.96億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.13%，是8月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見17936.43點，是8月17日17900.77點後最低。收市報17950.85點，是2022年11月28日後收市新低，當日報17297.94點。連跌6日，累計跌1297.41點，對上一次連跌6日是2月28日。

科指曾跌最多3.76%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見4002.09點，是7月24日3989.34點後最低。收市報4007.39點，是7月11日後收市新低，當日報4003.05點。

國指曾跌最多2.38%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.14%。低見6142.35點，是8月17日6133.21點後最低。今日收市報6146.99點，是2022年11月28日後收市新低，當日報5872.38點。

一周表現

恒指本周累跌5.89%或1124點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為6.07%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2月17日；成份股全跌本周表現最佳的是小米（1810），累跌1.01%，其次為信義玻璃（0868）及長實集團（1113），分別跌1.57%及1.85%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌22.45%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別跌19.23%及18.08%。

國指本周累跌6.02%或393點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為6.42%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是5月26日；成份股同樣全跌，本周表現最佳的是小米（1810），累跌1.01%，其次為石藥（1093）及潤啤（0291），分別跌2.08%及2.44%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌19.23%，其次為京東物流（2618）及中國平安（2318），分別跌11.73%及11.66%。

科指本周累跌6.22%或265點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為8.37%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月14日；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升3.1%，其次為比亞迪電子（0285）及小米（1810），分別升1.55%及跌1.01%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌19.23%，其次為阿里健康（0241）及蔚來（9866），分別跌18.08%及14.87%。

午後消息股表現

星空華文（6698）一度瀉逾24% 網傳李玟錄音批《中國好聲音》賽制不公。收報94.95元，跌23.43%。

金蝶（0268）上半年收窄虧損 料最快2025年實現盈利。收報12.4元，跌4.91%。

漢思能源（0554）半年虧損收窄至410萬 城巴投資錄盈利。收報0.2元，無升跌。

中信國際電訊（1883）中期多賺26% 中期股息6仙。收報3.2元，升1.27%。

華潤啤酒（0291）上半年賺46.5億人幣 中期息增23%至0.287元。收報46元，跌2.34%。

龍湖地產（0960）上半年核心盈利大致持平 中期息派0.32元人幣。收報16.54元，跌3.84%。

今早及隔晚消息股表現

烏克蘭將阿里（9988）加入「國際戰爭資助者」名單 稱其意識形態也撐俄。收報87元，跌3.44%。

恒大（3333）根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，恒大系向下。恒大停牌。恒大汽車（0708）收報1.26元，跌16%。恒大物業（6666）創上市新低，見0.53元，收報0.6元，跌9.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）收報120.7元，升0.75%。白雲山（0874）收報21.75元，跌3.12%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.26元，無升跌。冠君產業信託（2778）收報2.64元，跌1.86%。潤泥（1313）收報2.85元，跌1.72%。香港小輪（0050）收報4.93元，跌0.2%。九龍建業（0034）收報8元，無升跌。華大酒店（0201）收報0.109元，跌5.22%。天虹國際集團（2678）收報5元，跌0.99%。小鵬（9868）收報61元，跌6.58%。中興通訊（0763）收報24.65元，跌3.52%。

美麗華（0071）中期盈利增逾八成高見3.8億，中期息增近一成至0.23元。收報11.2元，跌0.88%。

載通（0062）中期盈利增1.34億復派中期息0.3元，九巴續虧損4820萬。收報10.42元，升0.19%。

捷榮國際（2119）半年多賺半成至2210萬不派息。收報0.76元，跌1.3%。

永利澳門（1128）中期扭虧為盈賺8746.7萬，不派息。收報7.14元，跌1.11%。

中銀航空租賃（2588）上半年轉賺2.6億美元，中期息11.31美仙。收報59.2元，跌3.9%。

華潤萬象生活（1209）：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職，聶志章接任。收報33.65元，跌2.75%。

中海油（0883）上半年盈利倒退11%，中期息0.59元。收報12.76元，升0.16%。

聯想（0992）：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀。收報7.29元，跌4.95%。

嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整虧損收窄51%，美股盤前升逾6%。收報116.9元，跌5.73%。

順豐房託（2191）︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險。順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席，即日生效。收報2.78元，升2.58%。

湯國江辭任新意網（1686）行政總裁。見52周低3.68元，收報3.72元，跌3.88%。

百盛商業（3368）中期轉盈，賺6310萬人幣，中期息0.01元人幣。收報0.128元，升6.67%。

金蝶（0268）上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣。收報12.4元，跌4.91%。

九興控股（1836）上半年少賺8%至5571.8萬美元，中期息42港仙。收報8.12元，升4.24%。

遠展（0035）旗下BC Investment發4.56億澳元債券信托。收報1.8元，無升跌。

港交所（0388）任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管，接替即將退休簡嘉穎。收報292.4元，跌1.62%。

泓富產業信託（0808）中期可分派收入跌13%，每基金單位派7.45仙。收報1.6元，升1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.3元，收報8.09元，升5.34%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8474.3元，收報8474.3元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076.65元，收報1076.05元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1041.15元，收報1041.15元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見845.15元，收報845.15元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1082.5元，收報1081.9元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.05元，收報108.05元，升0.32%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.7元，收報109.7元，升0.6%；藥師幫（9885）創上市新高，見63.45元，收報62.1元，升4.81%；Keep（3650）創上市新高，見39.95元，收報38.9元，升5.28%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，跌1.96%；新秀麗（1910）創52周高，見27.95元，收報27.5元，升3.58%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.075元，收報0.075元，升66.67%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.42元，收報3.42元，升3.64%；TERMBRAY IND（0093）創52周高，見0.69元，收報0.59元，跌3.28%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.227元，收報0.226元，升2.73%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見3.42元，收報3.42元，升3.64%；譚木匠（0837）創52周高，見4.6元，收報4.45元，升17.41%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.5元，收報5.26元，跌1.87%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；雅生活服務（3319）低見4.1元，收報4.11元，跌2.14%；恒大物業（6666）低見0.53元，收報0.6元，跌9.09%；興業物聯（9916）低見0.53元，收報0.54元，跌6.9%；禹洲（1628）低見0.18元，收報0.181元，跌6.22%；世茂集團（0813）低見0.69元，收報0.69元，跌6.76%；雅居樂（3383）低見0.84元，收報0.85元，跌2.3%；融信中國（3301）低見0.213元，收報0.213元，跌13.41%；京東物流（2618）低見10.52元，收報10.54元，跌5.56%；翰森製藥（3692）低見9.62元，收報9.62元，跌4.18%。

102隻股份創52周低，其中包括，舜宇（2382）低見64.6元，收報65.15元，跌3.05%；依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；晶門半導體（2878）低見0.345元，收報0.345元，跌5.48%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.86元，無升跌；港鐵（0066）低見32.85元，收報32.9元，跌1.35%；石藥（1093）低見5.62元，收報5.65元，跌2.59%；中生製藥（1177）低見2.97元，收報2.99元，跌3.55%；優品360（2360）低見1.82元，收報1.83元，跌2.14%；洛陽玻璃（1108）低見5.25元，收報5.25元，跌4.37%。

異動股

上升異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.075元，收報0.075元，升66.67%；國聯通信（8060）收報0.081元，升50%；智美體育（1661）創上市新低，見0.045元，收報0.065元，升30%；劍虹集團控股（1557）收報0.4元，升29.03%；照現生態國際控股（8245）收報0.17元，升27.82%；天潤雲（2167）收報9.9元，升27.09%；金威醫療（8143）收報0.052元，升26.83%；植華集團（1842）收報0.18元，升24.14%；三巽控股（6611）收報0.116元，升20.83%。

下跌異動股，包括，星亞控股（8293）創上市新低，見0.011元，收報0.011元，跌38.89%；瀛晟科學（0209）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌30.23%；星空華文（6698）收報94.95元，跌23.43%；雙運控股（1706）見52周低0.072元，收報0.073元，跌23.16%；椰豐集團（1695）創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌21.82%；精技集團（3302）創上市新低，見0.19元，收報0.19元，跌21.81%；開明投資（0768）收報0.033元，跌21.43%；洪九果品（6689）創上市新低，見6.2元，收報6.3元，跌20.35%；潤歌互動（2422）創上市新低，見0.45元，收報0.46元，跌17.86%；神話世界（0582）創上市新低，見0.055元，收報0.056元，跌17.65%；環球實業科技（1026）收報0.081元，跌16.49%。

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