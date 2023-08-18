moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌375點 高位累挫逾20% 全周跌5% 5個月最差 南北水齊走

美期轉跌，港股、A股跌幅亦加大，基本因素未改，市場續睇淡，北上南水以創紀錄的連續十日淨流出之勢，回吐政治局會議流入資金。恒大（3333）根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，恒大系向下，內房藍籌午後跟跌。阿里（9988）被列入「國際戰爭資助者」名單而下跌，科技股向下。恒指失守18000點關，低位17936點，較1月高位跌20.98%，收市價亦較高位跌20.92%。全周計，恒指跌5.8%，見5個月最大跌幅。

恒指今早低開117點，高位升9點，低位跌390點，高低波幅400點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為17.56%，下跌為46.29%，無升跌為36.13%。

恒指收市跌375點或2.05%，報17950點，大市成交金額1063億元，較上日減少5.79%；國指跌145點或2.31%，報6146點。恒生科技指數收報4007點，跌3.63%。

藍籌股成交金額480.42億元，佔大市成交45.19%；科指成份股成交金額255.44億元，佔大市成交24.03%；國指成份股成交金額404.91億元，佔大市成交38.09%。

24隻雙櫃台股，總成交1.51億元人民幣，相當於約1.61億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.34%，至107.25億元，佔大市成交10.08%。牛熊證成交金額44.1億元，增加2.06%；窩輪成交金額63.14億元，減少20.21%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、碧桂園服務（6098）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，75隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升1.86%，收報7.11元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌13%，收報41.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報17.64元，跌0.34%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報41.15元，跌13%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4144.85點)、100天線(4057.87點)，下試250天線(3985.45點)。

北水南下合計淨流出40.91億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出85.22億元人民幣，較上日增加461.19%，連續第10日流出，累計流出546.96億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.13%，是8月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見17936.43點，是8月17日17900.77點後最低。收市報17950.85點，是2022年11月28日後收市新低，當日報17297.94點。連跌6日，累計跌1297.41點，對上一次連跌6日是2月28日。

科指曾跌最多3.76%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見4002.09點，是7月24日3989.34點後最低。收市報4007.39點，是7月11日後收市新低，當日報4003.05點。

國指曾跌最多2.38%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.14%。低見6142.35點，是8月17日6133.21點後最低。今日收市報6146.99點，是2022年11月28日後收市新低，當日報5872.38點。

一周表現

恒指本周累跌5.89%或1124點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為6.07%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2月17日；成份股全跌本周表現最佳的是小米（1810），累跌1.01%，其次為信義玻璃（0868）及長實集團（1113），分別跌1.57%及1.85%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌22.45%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別跌19.23%及18.08%。

國指本周累跌6.02%或393點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為6.42%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是5月26日；成份股同樣全跌，本周表現最佳的是小米（1810），累跌1.01%，其次為石藥（1093）及潤啤（0291），分別跌2.08%及2.44%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌19.23%，其次為京東物流（2618）及中國平安（2318），分別跌11.73%及11.66%。

科指本周累跌6.22%或265點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為8.37%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月14日；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升3.1%，其次為比亞迪電子（0285）及小米（1810），分別升1.55%及跌1.01%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌19.23%，其次為阿里健康（0241）及蔚來（9866），分別跌18.08%及14.87%。

午後消息股表現

星空華文（6698）一度瀉逾24% 網傳李玟錄音批《中國好聲音》賽制不公。收報94.95元，跌23.43%。

金蝶（0268）上半年收窄虧損 料最快2025年實現盈利。收報12.4元，跌4.91%。

漢思能源（0554）半年虧損收窄至410萬 城巴投資錄盈利。收報0.2元，無升跌。

中信國際電訊（1883）中期多賺26% 中期股息6仙。收報3.2元，升1.27%。

華潤啤酒（0291）上半年賺46.5億人幣 中期息增23%至0.287元。收報46元，跌2.34%。

龍湖地產（0960）上半年核心盈利大致持平 中期息派0.32元人幣。收報16.54元，跌3.84%。

今早及隔晚消息股表現

烏克蘭將阿里（9988）加入「國際戰爭資助者」名單 稱其意識形態也撐俄。收報87元，跌3.44%。

恒大（3333）根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，恒大系向下。恒大停牌。恒大汽車（0708）收報1.26元，跌16%。恒大物業（6666）創上市新低，見0.53元，收報0.6元，跌9.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）收報120.7元，升0.75%。白雲山（0874）收報21.75元，跌3.12%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.26元，無升跌。冠君產業信託（2778）收報2.64元，跌1.86%。潤泥（1313）收報2.85元，跌1.72%。香港小輪（0050）收報4.93元，跌0.2%。九龍建業（0034）收報8元，無升跌。華大酒店（0201）收報0.109元，跌5.22%。天虹國際集團（2678）收報5元，跌0.99%。小鵬（9868）收報61元，跌6.58%。中興通訊（0763）收報24.65元，跌3.52%。

美麗華（0071）中期盈利增逾八成高見3.8億，中期息增近一成至0.23元。收報11.2元，跌0.88%。

載通（0062）中期盈利增1.34億復派中期息0.3元，九巴續虧損4820萬。收報10.42元，升0.19%。

捷榮國際（2119）半年多賺半成至2210萬不派息。收報0.76元，跌1.3%。

永利澳門（1128）中期扭虧為盈賺8746.7萬，不派息。收報7.14元，跌1.11%。

中銀航空租賃（2588）上半年轉賺2.6億美元，中期息11.31美仙。收報59.2元，跌3.9%。

華潤萬象生活（1209）：副總裁陽紅霞因系內工作安排辭職，聶志章接任。收報33.65元，跌2.75%。

中海油（0883）上半年盈利倒退11%，中期息0.59元。收報12.76元，升0.16%。

聯想（0992）：對未來兩三季客戶端業務復蘇審慎樂觀。收報7.29元，跌4.95%。

嗶哩嗶哩（9626）第二季經調整虧損收窄51%，美股盤前升逾6%。收報116.9元，跌5.73%。

順豐房託（2191）︰已為全數港元借款訂立掉期合約降利率風險。順豐房託：王衞辭任房託管理人非執董及董事會主席，即日生效。收報2.78元，升2.58%。

湯國江辭任新意網（1686）行政總裁。見52周低3.68元，收報3.72元，跌3.88%。

百盛商業（3368）中期轉盈，賺6310萬人幣，中期息0.01元人幣。收報0.128元，升6.67%。

金蝶（0268）上半年淨虧損收窄20.5%至2.84億人幣。收報12.4元，跌4.91%。

九興控股（1836）上半年少賺8%至5571.8萬美元，中期息42港仙。收報8.12元，升4.24%。

遠展（0035）旗下BC Investment發4.56億澳元債券信托。收報1.8元，無升跌。

港交所（0388）任命嚴玉瑜為上市發行人監管主管，接替即將退休簡嘉穎。收報292.4元，跌1.62%。

泓富產業信託（0808）中期可分派收入跌13%，每基金單位派7.45仙。收報1.6元，升1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.3元，收報8.09元，升5.34%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8474.3元，收報8474.3元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076.65元，收報1076.05元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1041.15元，收報1041.15元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見845.15元，收報845.15元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1082.5元，收報1081.9元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.05元，收報108.05元，升0.32%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.7元，收報109.7元，升0.6%；藥師幫（9885）創上市新高，見63.45元，收報62.1元，升4.81%；Keep（3650）創上市新高，見39.95元，收報38.9元，升5.28%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，跌1.96%；新秀麗（1910）創52周高，見27.95元，收報27.5元，升3.58%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.075元，收報0.075元，升66.67%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.42元，收報3.42元，升3.64%；TERMBRAY IND（0093）創52周高，見0.69元，收報0.59元，跌3.28%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.227元，收報0.226元，升2.73%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見3.42元，收報3.42元，升3.64%；譚木匠（0837）創52周高，見4.6元，收報4.45元，升17.41%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.5元，收報5.26元，跌1.87%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；雅生活服務（3319）低見4.1元，收報4.11元，跌2.14%；恒大物業（6666）低見0.53元，收報0.6元，跌9.09%；興業物聯（9916）低見0.53元，收報0.54元，跌6.9%；禹洲（1628）低見0.18元，收報0.181元，跌6.22%；世茂集團（0813）低見0.69元，收報0.69元，跌6.76%；雅居樂（3383）低見0.84元，收報0.85元，跌2.3%；融信中國（3301）低見0.213元，收報0.213元，跌13.41%；京東物流（2618）低見10.52元，收報10.54元，跌5.56%；翰森製藥（3692）低見9.62元，收報9.62元，跌4.18%。

102隻股份創52周低，其中包括，舜宇（2382）低見64.6元，收報65.15元，跌3.05%；依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；晶門半導體（2878）低見0.345元，收報0.345元，跌5.48%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.86元，無升跌；港鐵（0066）低見32.85元，收報32.9元，跌1.35%；石藥（1093）低見5.62元，收報5.65元，跌2.59%；中生製藥（1177）低見2.97元，收報2.99元，跌3.55%；優品360（2360）低見1.82元，收報1.83元，跌2.14%；洛陽玻璃（1108）低見5.25元，收報5.25元，跌4.37%。

異動股

上升異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.075元，收報0.075元，升66.67%；國聯通信（8060）收報0.081元，升50%；智美體育（1661）創上市新低，見0.045元，收報0.065元，升30%；劍虹集團控股（1557）收報0.4元，升29.03%；照現生態國際控股（8245）收報0.17元，升27.82%；天潤雲（2167）收報9.9元，升27.09%；金威醫療（8143）收報0.052元，升26.83%；植華集團（1842）收報0.18元，升24.14%；三巽控股（6611）收報0.116元，升20.83%。

下跌異動股，包括，星亞控股（8293）創上市新低，見0.011元，收報0.011元，跌38.89%；瀛晟科學（0209）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌30.23%；星空華文（6698）收報94.95元，跌23.43%；雙運控股（1706）見52周低0.072元，收報0.073元，跌23.16%；椰豐集團（1695）創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌21.82%；精技集團（3302）創上市新低，見0.19元，收報0.19元，跌21.81%；開明投資（0768）收報0.033元，跌21.43%；洪九果品（6689）創上市新低，見6.2元，收報6.3元，跌20.35%；潤歌互動（2422）創上市新低，見0.45元，收報0.46元，跌17.86%；神話世界（0582）創上市新低，見0.055元，收報0.056元，跌17.65%；環球實業科技（1026）收報0.081元，跌16.49%。

其他報道

傳內地鼓勵科創板公司回購股份 提振市場信心

南水第十日淨流出 創紀錄 回吐政治局會議流入資金

持續下雨 英國7月零售轉跌兼遜預期 英鎊走弱

華僑銀行：料香港今年GDP增3.2% 新盤難爆減價戰

【久利生專欄】日股通縮後新高 為何不窮買A股？

星空華文一度瀉24.3% 網傳李玟錄音批《中國好聲音》賽制不公

內地母嬰護理機構聖貝拉 據報擬明年在港上市

馬斯克訪問日本 9年來首次

金蝶上半年收窄虧損 料最快2025年實現盈利

漢思能源半年虧損收窄至410萬 城巴投資錄盈利

【有片：埋身擊】恒指跌勢過急或反彈 下周跌穿17900點可追沽

中信國際電訊中期多賺26% 中期股息6仙

大市半日沽空金額跌8.2%至95億 佔大市成交17.75%

華潤啤酒上半年賺46.5億人幣 中期息增23%至0.287元

恒指半日跌205點 北水轉流出 恒大系、科技股向下