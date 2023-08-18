中國證監會指導上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進一步降低證券交易經手費。滬深交易所此次將A股、B股證券交易經手費從按成交金額的0.00487%雙向收取下調為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達30%；北交所在2022年12月調降證券交易經手費50%的基礎上，再次將證券交易經手費標準降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調至按成交金額的0.0125%雙邊收取。