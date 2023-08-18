中國證監會指導上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進一步降低證券交易經手費。滬深交易所此次將A股、B股證券交易經手費從按成交金額的0.00487%雙向收取下調為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達30%；北交所在2022年12月調降證券交易經手費50%的基礎上，再次將證券交易經手費標準降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調至按成交金額的0.0125%雙邊收取。
同時，中國證監會將引導證券公司穩妥做好與客戶合同變更及相關交易參數的調整，依法降低經紀業務佣金費率，切實將此次證券交易經手費下降的政策效果傳導至廣大投資者。
下一步，證監會將繼續指導各證券期貨交易結算場所、各協會貫徹落實關於減稅降費的工作部署，提升對投資者和資本市場經營主體服務水平，持續增強資本市場服務實體經濟高質量發展的能力。
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