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陳浩濂：去年香港發行綠債總額排名亞洲第一

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日出席「粵港澳大灣區綠色金融聯盟2023年年會」，與澳門、深圳、廣州等金融管理部門等就推動大灣區綠色金融發展作交流和討論。陳浩濂表示，去年在香港發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場的35%，排名亞洲第一。

陳浩濂提到，現而有不少ESG產品在港發展，包括全球首隻投資於亞洲地區的綠色債券ETF、亞洲首批綠色零售存款證等。截至2022年年底，共有177隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,420億美元，相比前一年同期分別增長了86%和8%。

今年6月，港府發行接近60億美元等值的政府綠色債券，創下亞洲區內同類債券發行金額的最高紀錄，當中人民幣債券的發行額佔150億人民幣，較今年一月發行時增加了五成，並首次增設10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇。

深圳市政府於2021年在香港發行50億元離岸人民幣地方政府債券，其後在2022年再次在港發行綠色債券。陳浩濂表示歡迎包括大灣區的內地地方政府來港發行綠色債券，吸引國際資金助力國家的可持續發展。

 

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