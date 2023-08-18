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中國人民銀行設省市分行 今日齊掛牌

中國人民銀行公布，內地分支機構改革新進展，在31個省、自治區、直轄市的分行，深圳、大連、寧波、青島和廈門5個計劃單列市分行和317個地/市分行於今日掛牌。

此外，中行各分行加掛國家外匯管理局分局牌子，各省、自治區分行加掛分行營業管理部牌子。令人行已運行逾20年的大區行制度也成為歷史，同時省分行制度再度回歸。有業內人士指，當前設立大區分行的必要性正在減弱，同時還出現一定的發展弊端，因此這種行政劃分的方式已無法滿足當前的經濟發展變化。

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