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傳太古在印尼洽購國營醫院集團少數權益

近年增大醫療領域投資的太古股份（0019）（0087），據稱正於印尼洽商購入當地國營醫院營運商PT Pertamina Bina Medika IHC少數權益，該醫院營運商的估值約4.5億至6.5億美元，《彭博》引述消息指，料有關交易最快於今年底達成。有關報道指，太古在有關交易的談判，已進入深入階段。但是報道內，未有透露太古擬購入股權的比例。

太古及PT Pertamina Bina Medika IHC均沒有回應《彭博》的查詢。資料顯示，PT Pertamina Bina Medika IHC是於1967年由一家國營醫院起步，發展成管理36家醫院及172家診所的醫療集團。該公司最大股東為印尼國家石油公司，持股81.12%。

太古則於2020年4月份開始進軍醫療保健投資，先後參股在長三角經營醫院及安老院舍的哥倫比亞中國、深圳私營的新風和睦家醫院、在港營運四所醫療中心的希愈醫療集團、內地提供心血管科服務為專長的醫療保健機構德達醫療，累計已經投資17億元。截至今年上半年該部門錄得虧損8000萬元，較去年同期減少虧損1500萬元。近期太古動作亦多多，已陸續淡出美國太古可口可樂及海洋服務生意的投資。

 

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