太古及PT Pertamina Bina Medika IHC均沒有回應《彭博》的查詢。資料顯示，PT Pertamina Bina Medika IHC是於1967年由一家國營醫院起步，發展成管理36家醫院及172家診所的醫療集團。該公司最大股東為印尼國家石油公司，持股81.12%。

太古則於2020年4月份開始進軍醫療保健投資，先後參股在長三角經營醫院及安老院舍的哥倫比亞中國、深圳私營的新風和睦家醫院、在港營運四所醫療中心的希愈醫療集團、內地提供心血管科服務為專長的醫療保健機構德達醫療，累計已經投資17億元。截至今年上半年該部門錄得虧損8000萬元，較去年同期減少虧損1500萬元。近期太古動作亦多多，已陸續淡出美國太古可口可樂及海洋服務生意的投資。

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