按業務劃分，集團運營商網絡收入按年增5.4%至408.1億元，政企業務按年減少12.37%至58.7億元，消費者業務按年減少2.6%至140.2億元；按地區劃分，國內市場收入按年增6.19%至431.1億元，亞洲（不含中國）按年減少22.28%至61.4億元，非洲按年增加14.32%至28.7億元，歐美及大洋洲按年減2.57%至85.8億元。

期內研發費用按年增26%至127.9億元，佔營業收入比例為21.07%，按年上升4.10個百分點，主要由於集團持續進行5G相關產品、芯片、服務器及存儲、創新業務等技術領域的投入所致。

集團展望今年下半年，表示面對外部環境的挑戰，集團將積極順應數字經濟趨勢，並基於底層核心技術持續突破，加快從CT領域拓展至IT領域，從全連接轉型至算力公司，推動公司實現長遠發展。

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