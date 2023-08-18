moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中興通訊中期賺54億元人幣 不派中期息

中興通訊（0763）公布截至6月底止中期業績，營業收入按年升1.48%至607億元（人民幣，下同）；純利按年升19.85%至54.7億元；每股盈利1.15元，不派中期息。

按業務劃分，集團運營商網絡收入按年增5.4%至408.1億元，政企業務按年減少12.37%至58.7億元，消費者業務按年減少2.6%至140.2億元；按地區劃分，國內市場收入按年增6.19%至431.1億元，亞洲（不含中國）按年減少22.28%至61.4億元，非洲按年增加14.32%至28.7億元，歐美及大洋洲按年減2.57%至85.8億元。

期內研發費用按年增26%至127.9億元，佔營業收入比例為21.07%，按年上升4.10個百分點，主要由於集團持續進行5G相關產品、芯片、服務器及存儲、創新業務等技術領域的投入所致。

集團展望今年下半年，表示面對外部環境的挑戰，集團將積極順應數字經濟趨勢，並基於底層核心技術持續突破，加快從CT領域拓展至IT領域，從全連接轉型至算力公司，推動公司實現長遠發展。

其他報道

中國東方教育中期盈利2億人幣跌16% 不派息

傳太古在印尼洽購國營醫院集團少數權益

中國人民銀行設省市分行 今日齊掛牌

證券欺詐及非法賣空案 4被告移交區域法院審理

陳浩濂：去年香港發行綠債總額排名亞洲第一

「金融沙皇」任志剛據報成港交所下屆主席大熱人選

創科實業主席事隔近一年再斥資逾2000萬增持股份

融創中國發盈警 料中期虧損收窄至最多160億人幣

恒大：在美申請破產屬正常推進境外重組程序的一部分 不涉及破產申請

中證監：關注市場降證券印花稅訴求 下一步降證券交易經手費

快狗打車中期虧損收窄至最多7.1億元

全日沽空金額193億 比率18％ 騰訊沽空最多

中證監：實行T+0交易的時機不成熟

恒指收市跌375點 高位累挫逾20% 全周跌5% 5個月最差 南北水齊走

華潤啤酒：7月銷售呈負增長 料第四季表現明顯改善

龍湖目標年底外債比重低於20%

華僑銀行：料人行今年內再減息0.25厘 人民幣在7.35會有較大干預

香港航空免費機票｜第三階段送機票活動 8月21日早上10時起 8500張0元機票開搶

傳內地鼓勵科創板公司回購股份 提振市場信心

南水第十日淨流出 創紀錄 回吐政治局會議流入資金

持續下雨 英國7月零售轉跌兼遜預期 英鎊走弱

華僑銀行：料香港今年GDP增3.2% 新盤難爆減價戰