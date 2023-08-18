中興通訊（0763）公布截至6月底止中期業績，營業收入按年升1.48%至607億元（人民幣，下同）；純利按年升19.85%至54.7億元；每股盈利1.15元，不派中期息。
按業務劃分，集團運營商網絡收入按年增5.4%至408.1億元，政企業務按年減少12.37%至58.7億元，消費者業務按年減少2.6%至140.2億元；按地區劃分，國內市場收入按年增6.19%至431.1億元，亞洲（不含中國）按年減少22.28%至61.4億元，非洲按年增加14.32%至28.7億元，歐美及大洋洲按年減2.57%至85.8億元。
期內研發費用按年增26%至127.9億元，佔營業收入比例為21.07%，按年上升4.10個百分點，主要由於集團持續進行5G相關產品、芯片、服務器及存儲、創新業務等技術領域的投入所致。
集團展望今年下半年，表示面對外部環境的挑戰，集團將積極順應數字經濟趨勢，並基於底層核心技術持續突破，加快從CT領域拓展至IT領域，從全連接轉型至算力公司，推動公司實現長遠發展。
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