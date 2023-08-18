集團旗下的花園道3號物業租金收益為6.27億元，按年跌9%，出租率達82.2%；朗豪坊寫字樓收益為1.74億元，按年跌4%，出租率達93.2%。

冠君產業信託行政總裁侯迅表示，受內地通關影響，花園道3號租賃查詢有所增加，但租客普遍持審慎態度。侯坦言，信托的業績繼續受制於疫情期間簽訂的租約及期內利息支出增加受影響。中環寫字樓市場由於區內供應增加及環球經濟存在不確定性，不少租客有縮小規模的意欲，以致市場情況不明朗，租金出現下調壓力。

另一方面，受內地通關影響以及政府推出新一輪消費券計劃，零售業方面出現顯著反彈。集團旗下朗豪坊商場營業額按年上升66.3%，現時租金每呎為192.3元，出租率達95%。另外，商場有部分商舖正進行改造分間工程，預期工程完成後可進一步提高商場租金收入。

侯表示，由於去年下半年的基數較高，預料零售銷售經歷上半年的強勁反彈後，增長動力將於今年餘下時間稍為放緩，對零售市場前景保持審慎樂觀。

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