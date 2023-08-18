東方海外（0316）公布6月底止中期業績，股東應佔盈利按年大減80%至只有近11.29億美元（88.4億港元）。每股派中期息0.69美元及特別息0.17美元，共折約6.708港元，較去年同期兩者合計派息46.8港元，約減少85.7%。
該集團指，過去兩三年來航運業高位運行的市場狀況結束，上半年運價處於長期穩定的回調過程，其下調幅度驚人。與去年同期相比，集團於上半年總體貨運量減少1%，總收入下降60%，致使每個標準箱平均收入減少60%。太平洋航線的載貨總量減少2%，收入則減少了67%，因此每個標準箱平均收入減少66%。亞洲╱歐洲航線的載貨總量略微增長0.4%，收入則減少68%，導致每個標準箱平均收入減少68%。大西洋航線上半年的載貨量增長20%；收入及每個標準箱平均收入則分別減少18%及32%。亞洲區內（包括澳亞）航線上半年的總體載貨量減少4%，收入減少53%，每個標準箱平均收入則減少51%。
期內，東方海外的總體燃油成本按年減少17%。同時，其亦接收了首批2 艘運力達24188 個標準箱之新船。該集團還透露，旗下船舶在主要長途航線上滿載航行，預計未來幾週仍將如此。美國西岸的運價則上升了，對於每年的這個時候，這都是意料之中的。同樣，亞歐航線的運價保持穩定，部分航線運價也在上漲。儘管如此，考慮到未來可能面臨的各種挑戰和不確定性，其認為還需謹慎從事。至於在新市場拓展規劃方面，將包括歐洲南美東岸新航線。
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