該集團指，在上半年推售將軍澳海茵莊園，已售出超過200個單位，錄得銷售約12億元。另在內地錄得項目預售或銷售達16億元人民幣，應佔約13億元人民幣。在港收租方面，期內錄得總租金收入1.48億元，來自太子始創中心的總租金收入則按年增長3.4%至1.2億元。來自金融投資業務之利息收入按年大降45.8%至5800萬元。手上位於中港的土地儲備約340萬平方米。

九建預期下半年將主要繼續推售海茵莊園餘下之單位，並於明年上半年推售持有60%權益的西營盤高街商住發展項目。其預料於海茵莊園及在建中的牛池灣清水灣道項目將於未來數年，為其帶來主要業績及收入。現時其資本負債比率為123.8%，按年減少1.5個百分點，隨著推售海茵莊園餘下之單位及江灣城（無錫）之預售，預期資本負債比率將於未來得以逐步改善。

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