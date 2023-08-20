期內收入下跌27.3%；集團解釋雖則期內山東勝利鋼管收入有所增加，但由於自上年2月21日起，集團對湖南勝利鋼管的投資比例下降至48%，令湖南勝利鋼管不再是勝利油氣管道的附屬公司，其財務業績不再併入集團令收入減少；同時，防腐處理業務銷售收入亦按年減少所致。

而上半年毛利為1368萬元，按年跌63.7%；毛利率約為4.2%，較去年同期跌約4.3個百分點；集團解釋毛利率減少的主要原因為，集團毛利較低的社會管線佔較去同期增加，惟毛利率較高的防腐處理業務較去年同期減少。

另外，集團期內錄一筆聯營公投資減值虧損撥備2872萬元，而去年同期未有相關損失，亦成為集團由盈轉虧的其中一項因素。

期內生產的焊管用於全世界的油氣管線主幹線累計總長度約為34,984公里；旗下附屬公司山東勝利鋼管的螺旋埋弧焊管（「SAWH焊管」）年產能約為80萬噸，配套的防腐生產線年產能約為480萬平方米，保溫管生產線年產能110公里；而聯營公司湖南勝利湘鋼鋼管有限公司（「湖南勝利鋼管」）的直縫埋弧焊管（「SAWL焊管」）年產能約為30萬噸，SAWH焊管年產能約為20萬噸，配套的防腐生產線年產能約為480萬平方米。

集團展望，將繼續積極評估各個業務單元、資產及投資的表現，並在適當時候全面梳理及檢討焊管業務板塊之外的其他投資的剩餘價值。另外，國家管網集團於今年度框架招標工作已在8月初啟動，集團表示有信心在投標中再創佳績，同時保質保量的完成既有的國家管網訂單，更相信在未來能夠獲得更多建設機會。