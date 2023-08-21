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港股ADR跌109點 夜期低水157點 百度、澳博、萬國數據等業績

美股向下，港股ADR跌109點或0.6%，報18220點，即月恒指夜期跌107點，報17794點，夜期低水157點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.97%，折合報321.84元；阿里巴巴（9988）跌0.93%，折合報86.19元；美團（3690）跌1.47%，折合報127.99元；匯控（0005）升0.59%，折合報59元；建行（0939）跌1.04%，折合報4.04元。

道期現升0.069%；標期現升0.11%；納期現升0.27%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升0.73%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.05%。

VIX指數隔晚跌3.29%或0.59點，報17.3點。

紐油現升0.06%或0.04美元，報81.3美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報84.73美元；金價現升0.08%或1.63美元，報1890.94美元；LME 銅期貨隔晚升0.06%或5美元，報8240.5美元。美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.2566厘。

今日焦點股份可留意：

美東汽車（1268）發盈警 料中期純利將下跌90%。

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、萬國數據（9698）、思摩爾國際（6969）、融創服務（1516）、歌禮製藥－Ｂ（1672）、中海物業（2669）、澳博（0880）

浙江世寶（1057）中期純利按年升22倍，不派中期息。

中石化煉化（1057）半年少賺3%將回購不多於一成股份。

勝利油氣管道（1080）盈轉虧，中期虧損5735萬人幣。

金斯瑞生物（1548）中期收益升26%虧損收窄。

中海石油化學（3983）受惠出售附屬公司權益半年多賺83%。

人行、金監局、中證監：金融機構要加大貸款投放，優化房地產信貸政策。

禹洲集團（1628）發盈警，料中期虧損最多70億人幣。

華潤水泥（1313）中期盈利跌66%派息4.1仙。

九建（0034）基礎盈利按年增長93%至2.88億 ，中期息維持0.26元。

恒指季檢踢走碧桂園（2007），國藥（1099）染藍，碧服（6098）剔出國指保藍籌地位。

攜程（9961）加入國指。

科指剔出瑞聲（2018），加入東方甄選（1797）

東方海外（0316）中期盈利跌八成至88億元， 中期連特別息6.708元。

冠君產業信託（2778）中期可供分派收益跌12%，花園道租金收入跌9%。

中興通訊（0763）中期賺54億元人幣，不派中期息。

小鵬汽車（9868）上季經調整虧損擴大8.5%至26.7億人幣，美股盤前跌逾6%。

中國東方教育（0667）中期盈利2億人幣跌16%，不派息。

傳太古（0019）在印尼洽購國營醫院集團少數權益。

創科實業（0669）主席事隔近一年再斥資逾2000萬增持股份。

融創中國（1918）發盈警，料中期虧損收窄至最多160億人幣。

滬深交易所降證券交易經手費30%。中證監：關注市場降證券印花稅訴求。

中移動（0941）上月5G上客453萬戶。

快狗打車（2246）中期虧損收窄至最多7.1億元。

 

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