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恒指低開152點 見9個月低 科指跌1.4%跌穿250天線 碧桂園升6.5%

恒指連跌第7日，今早低開152點或0.85%，報17798點，是2022年11月29日後最低。大市成交金額19億元；國指今早低開66點或1.09%，報6080點。恒生科技指數開市報3951點，跌1.4%，是7月10日後最低。上升股份比例為4.01%，下跌為8.03%，無升跌為87.95%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中海油（0883）、創科實業（0669）、碧桂園（2007）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，56隻下跌，16隻無升跌。碧桂園（2007）升6.58%，報0.81元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.72%，報115元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報19.5元，升1.14%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報11.88元，跌4.19%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿250天線(3984.02點)。

美東汽車（1268）發盈警 料中期純利將下跌90%。開市報6.79元，跌2.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報123.5元，跌2.06%。萬國數據（9698）無成交，報10.6元。思摩爾國際（6969）開市報7.65元，跌0.65%。融創服務（1516）開市報2.21元，升1.84%。歌禮製藥－Ｂ（1672）無成交，報1.8元。中海物業（2669）無成交，報8.25元。澳博（0880）開市報3.22元，跌0.92%。

浙江世寶（1057）中期純利按年升22倍，不派中期息。開市報2.86元，升1.78%。

中石化煉化（2386）半年少賺3%將回購不多於一成股份。開市報3.29元，無升跌。

勝利油氣管道（1080）盈轉虧，中期虧損5735萬人幣。無成交，報0.057元。

金斯瑞生物（1548）中期收益升26%虧損收窄。開市報17.44元，跌1.02%。

中海石油化學（3983）受惠出售附屬公司權益半年多賺83%。開市報1.82元，無升跌。

人行、金監局、中證監：金融機構要加大貸款投放，優化房地產信貸政策。中海外（0688）開市報15.8元，跌1.74%。龍湖（0960）開市報16.06元，跌2.9%。潤地（1109）開市報31元，跌2.52%。

禹洲集團（1628）發盈警，料中期虧損最多70億人幣。開市報0.194元，升7.18%。

華潤水泥（1313）中期盈利跌66%派息4.1仙。開市報2.82元，跌1.05%。

九建（0034）基礎盈利按年增長93%至2.88億 ，中期息維持0.26元。無成交，報8元。

恒指季檢踢走碧桂園（2007），國藥（1099）染藍，碧服（6098）剔出國指保藍籌地位。碧桂園開市報0.81元，升6.58%。國藥（1099）開市報21.35元，升0.71%。碧服（6098）開市報7.15元，升0.56%。

攜程（9961）加入國指。開市報295.4元，跌1.4%。

科指剔出瑞聲（2018），加入東方甄選（1797）。瑞聲開市報16.24元，跌0.25%。東方甄選（1797）開市報37.4元，升3.31%。

東方海外（0316）中期盈利跌八成至88億元， 中期連特別息6.708元。開市報115元，跌4.72%。

冠君產業信託（2778）中期可供分派收益跌12%，花園道租金收入跌9%。無成交，報2.64元。

中興通訊（0763）中期賺54億元人幣，不派中期息。開市報24.7元，升0.2%。

小鵬汽車（9868）上季經調整虧損擴大8.5%至26.7億人幣，美股盤前跌逾6%。開市報59.65元，跌2.21%。

中國東方教育（0667）中期盈利2億人幣跌16%，不派息。開市報2.68元，跌0.37%。

傳太古（0019）在印尼洽購國營醫院集團少數權益。無成交，報63.2元。

創科實業（0669）主席事隔近一年再斥資逾2000萬增持股份。開市報79.3元，升0.95%。

融創中國（1918）發盈警，料中期虧損收窄至最多160億人幣。開市報1.1元，跌0.9%。

滬深交易所降證券交易經手費30%。中證監：關注市場降證券印花稅訴求。中資券商方面，中金（3908）開市報16.38元，跌2.5%。海通證券（6837）開市報5.06元，升0.4%。中信証券（6030）開市報15.4元，跌1.79%。華泰證券（6886）開市報10.68元，無升跌。中國銀河（6881）開市報4.19元，無升跌。光大證券（6178）無成交，報5.7元。招商證券（6099）無成交，報7.41元。廣發証券（1776）開市報11.78元，升1.73%。國泰君安（2611）無成交，報9.2元。

中移動（0941）上月5G上客453萬戶。開市報64元，跌0.31%。

快狗打車（2246）中期虧損收窄至最多7.1億元。無成交，報1.25元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括京東物流（2618）低見10.48元，開市報10.48元，跌0.57%；國美零售（0493）低見0.061元，開市報0.061元，跌1.61%。

創52周低，其中包括，舜宇（2382）低見63.8元，開市報63.8元，跌2.07%；中升（0881）低見21.5元，開市報21.5元，跌0.92%；龍源電力（0916）低見6.3元，開市報6.3元，跌1.1%；華商國際海洋控股（0206）低見0.19元，開市報0.19元，跌5%；中升控股（0881）低見21.5元，開市報21.5元，跌0.92%；舜宇光學科技（2382）低見63.8元，開市報63.8元，跌2.07%。

異動股

上升異動股，包括，佰悅集團（8545）開市報0.031元，升10.71%；雋泰控股（0630）開市報0.049元，升8.89%；僑雄國際（0381）開市報0.12元，升8.11%；洪九果品（6689）開市報6.8元，升7.94%；陸慶娛樂（8052）開市報0.182元，升7.69%；生活概念（8056）開市報0.179元，升7.19%；禹洲（1628）開市報0.194元，升7.18%；恒大汽車（0708）開市報1.35元，升7.14%；叮噹健康（9886）開市報2.76元，升6.98%。

下跌異動股，包括，亨泰（0197）開市報0.048元，跌9.43%；海通恆信（1905）開市報0.76元，跌6.17%；聯易融科技－Ｗ（9959）平上市低位2.3元，開市報2.39元，跌5.91%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌5.51%；雅高控股（3313）開市報0.225元，跌5.46%；華商國際海洋控股（0206）見52周低0.19元，開市報0.19元，跌5%；弘陽服務（1971）開市報0.495元，跌4.81%；東方海外（0316）開市報115元，跌4.72%；香港航天科技（1725）開市報7.77元，跌4.55%。

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