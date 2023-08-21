恒指連跌第7日，今早低開152點或0.85%，報17798點，是2022年11月29日後最低。大市成交金額19億元；國指今早低開66點或1.09%，報6080點。恒生科技指數開市報3951點，跌1.4%，是7月10日後最低。上升股份比例為4.01%，下跌為8.03%，無升跌為87.95%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。