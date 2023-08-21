港元現報7.8344元貶值18點子，曾貶值最多20點子，報7.8346元，是7月3日後最弱。今亦曾升值最多6點子，報7.832元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.93點子至3.20964%；1星期HIBOR跌3.01點子至4.07238%；2星期HIBOR跌5.08點子至4.28476%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.38點子至4.94054%；6個月期HIBOR跌2.66點子至5.14405%；12個月期HIBOR跌1.33點子至5.33143%。

美元指數現報103.361貶值0.014點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42875%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7988%，連續4日擴闊，利差是2023年6月08日後最闊，當日差距為-0.8899%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年7月13日，當日利差報-0.3967%。

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