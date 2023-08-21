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恒指半日跌247點 見9個月低 北水轉流入

內地難以推大規模刺激經濟措施，上周中證監等出招被市場形容為「聊勝於無」，高盛亦下調MSCI中國指數及稱「大規模刺激不在北京考慮範圍內」，恒指今早低開152點後，內地人行意外採不對稱下調貸款市場報價利率(LPR)，A股港股進一步向下，恒指、國指、滬深300指數均見去年11月末後新低。另外，傑克遜霍爾年會即將召開，市場預期央行決策者遠未完成加息，MSCI亞太指數七連跌，美股期貨收窄漲幅。

恒指今早低開152點，高位跌83點，低位跌319點，高低波幅236點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.43%，下跌為40.34%，無升跌為47.22%。

恒指半日跌247點或1.38%，報17703點，大市成交金額552億元；國指跌80點或1.31%，報6066點。恒生科技指數收報3957點，跌1.24%。

藍籌股成交金額238.79億元，佔大市成交43.25%；科指成份股成交金額126.88億元，佔大市成交22.98%；國指成份股成交金額198.69億元，佔大市成交35.99%。

24隻雙櫃台股，總成交1.35億元人民幣，相當於約1.44億港元，佔大市成交的0.26%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.78%，至86.02億元，佔大市成交15.58%。牛熊證成交金額33.64億元，減少23.72%；窩輪成交金額52.38億元，減少17.03%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。聯想（0992）、碧桂園（2007）、京東健康（6618）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，68隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升3.23%，收報22.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.37%，收報111.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報63.35元，升3.85%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報15.36元，跌5.65%。

恒指20天線(19143.95點)跌穿50天線(19144.03點)。科指跌穿250天線(3984.05點)。

北水南下合計淨流入36.33億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出12.42億元人民幣，較上日減少85.43%，連續第11日流出，累計流出559.38億元。

星空華文（6698）曾插水近三成 浙江廣電回應《中國好聲音》風波：會調查核實。收報67.2元，跌29.23%。

龍湖（0960）據報已定還230億元短債計劃。收報16.16元，跌2.3%。

碧桂園（2007）據報資金僅能滿足保交樓。平上市低位0.76元，收報0.78元，升2.63%。

美東汽車（1268）發盈警 料中期純利將下跌90%。見52周低6.43元，收報6.64元，跌4.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報123.2元，跌2.3%。萬國數據（9698）收報10.12元，跌4.53%。思摩爾國際（6969）收報7.67元，跌0.39%。融創服務（1516）收報2.11元，跌2.76%。歌禮製藥－Ｂ（1672）收報1.86元，升3.33%。中海物業（2669）收報8.1元，跌1.82%。澳博（0880）收報3.21元，跌1.23%。

浙江世寶（1057）中期純利按年升22倍，不派中期息。收報2.8元，跌0.36%。

中石化煉化（2386）半年少賺3%將回購不多於一成股份。收報3.36元，升2.13%。

勝利油氣管道（1080）盈轉虧，中期虧損5735萬人幣。收報0.057元，無升跌。

金斯瑞生物（1548）中期收益升26%虧損收窄。收報17.68元，升0.34%。

中海石油化學（3983）受惠出售附屬公司權益半年多賺83%。收報1.78元，跌2.2%。

人行、金監局、中證監：金融機構要加大貸款投放，優化房地產信貸政策。中海外（0688）收報15.64元，跌2.74%。龍湖（0960）收報16.16元，跌2.3%。潤地（1109）收報31.25元，跌1.73%。

禹洲集團（1628）發盈警，料中期虧損最多70億人幣。創上市新低，見0.173元，收報0.173元，跌4.42%。

華潤水泥（1313）中期盈利跌66%派息4.1仙。見52周低2.6元，收報2.71元，跌4.91%。

九建（0034）基礎盈利按年增長93%至2.88億 ，中期息維持0.26元。收報7.9元，跌1.25%。

恒指季檢踢走碧桂園（2007），國藥（1099）染藍，碧服（6098）剔出國指保藍籌地位。碧桂園平上市低位0.76元，收報0.78元，升2.63%。國藥（1099）收報21.85元，升3.07%。碧服（6098）收報7.24元，升1.83%。

攜程（9961）加入國指。收報296.8元，跌0.93%。

科指剔出瑞聲（2018），加入東方甄選（1797）。瑞聲收報15.36元，跌5.65%。東方甄選（1797）收報38.25元，升5.66%。

東方海外（0316）中期盈利跌八成至88億元， 中期連特別息6.708元。收報111.8元，跌7.37%。

冠君產業信託（2778）中期可供分派收益跌12%，花園道租金收入跌9%。收報2.48元，跌6.06%。

中興通訊（0763）中期賺54億元人幣，不派中期息。收報24.45元，跌0.81%。

小鵬汽車（9868）上季經調整虧損擴大8.5%至26.7億人幣，美股盤前跌逾6%。收報63.35元，升3.85%。

中國東方教育（0667）中期盈利2億人幣跌16%，不派息。收報2.67元，跌0.74%。

傳太古（0019）在印尼洽購國營醫院集團少數權益。收報61.9元，跌2.06%。

創科實業（0669）主席事隔近一年再斥資逾2000萬增持股份。收報77.6元，跌1.21%。

融創中國（1918）發盈警，料中期虧損收窄至最多160億人幣。創上市新低，見1.03元，收報1.05元，跌5.41%。

滬深交易所降證券交易經手費30%。中證監：關注市場降證券印花稅訴求。中資券商方面，中金（3908）收報15.8元，跌5.95%。海通證券（6837）收報4.93元，跌2.18%。中信証券（6030）收報14.66元，跌6.51%。華泰證券（6886）收報10.26元，跌3.93%。中國銀河（6881）收報4.05元，跌3.34%。光大證券（6178）收報5.56元，跌2.46%。招商證券（6099）收報7.25元，跌2.16%。廣發証券（1776）收報11.18元，跌3.45%。國泰君安（2611）收報9.02元，跌1.96%。

中移動（0941）上月5G上客453萬戶。收報64.1元，跌0.16%。

快狗打車（2246）中期虧損收窄至最多7.1億元。收報1.21元，跌3.2%。

破頂股表現

破頂股包括，馬可數字科技（1942）創上市新高，見100元，收報97.1元，升0.41%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8481.4元，收報8481.4元，升0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076.7元，收報1076.7元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1041.3元，收報1040.3元，跌0.08%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.15元，收報108.15元，升0.09%；藥師幫（9885）創上市新高，見64.5元，收報63.1元，升1.61%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見89元，收報88.9元，升7.76%；Keep（3650）創上市新高，見42.05元，收報42元，升7.97%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.08元，收報0.071元，跌5.33%。

破底股方面

59隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.53元，收報0.58元，升1.75%；雅生活服務（3319）低見4.05元，收報4.07元，跌0.97%；遠洋服務（6677）低見1.23元，收報1.23元，跌4.65%；萬科（2202）低見9.28元，收報9.31元，跌2.62%；融創（1918）低見1.03元，收報1.05元，跌5.41%；禹洲（1628）低見0.173元，收報0.173元，跌4.42%；世茂集團（0813）低見0.66元，收報0.67元，跌2.9%；SOHO中國（0410）低見1.07元，收報1.08元，跌6.9%；融信中國（3301）低見0.2元，收報0.203元，跌4.69%；鳳凰衞視（2008）低見0.226元，收報0.231元，跌5.33%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.37元，收報0.37元，跌3.9%；丘鈦（1478）低見2.83元，收報2.86元，跌1.38%；舜宇（2382）低見62.3元，收報63.3元，跌2.84%；廣汽集團（2238）低見4.08元，收報4.1元，跌2.61%；東風集團股份（0489）低見2.91元，收報2.92元，跌2.34%；鷹君（0041）低見13.94元，收報14元，跌0.28%；希慎（0014）低見16.46元，收報16.68元，跌0.95%；九龍倉集團（0004）低見15.88元，收報15.96元，跌1.6%；長實集團（1113）低見41.6元，收報41.75元，跌1.76%；晶門半導體（2878）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%。

異動股

上升異動股，包括，CTR HOLDINGS（1416）收報0.071元，升18.33%；佰悅集團（8545）收報0.033元，升17.86%；粉筆（2469）收報4.57元，升17.78%；華領醫藥－Ｂ（2552）收報2.31元，升16.08%；基石科技控股（8391）收報0.87元，升16%；易還財務投資（8079）收報0.074元，升13.85%；滿地科技股份（1400）收報1.27元，升13.39%；常滿控股（8523）收報0.395元，升12.86%；親親食品（1583）收報1.06元，升12.77%；中國投資開發（0204）收報0.4元，升12.68%；百心安－Ｂ（2185）收報4.26元，升12.4%。

下跌異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新低，見0.8元，收報1.33元，跌70.96%；星空華文（6698）收報67.2元，跌29.23%；艾伯科技（2708）收報0.2元，跌21.57%；瑞強集團（8427）收報0.085元，跌21.3%；毅德國際（1396）收報0.475元，跌20.83%；聯易融科技－Ｗ（9959）創上市新低，見2.03元，收報2.04元，跌19.69%；創輝珠寶（8537）收報0.032元，跌17.95%；璋利國際（1693）收報0.055元，跌17.91%；建鵬控股（1722）收報0.126元，跌17.65%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.052元，跌17.46%。

 

 

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