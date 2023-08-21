內地難以推大規模刺激經濟措施，上周中證監等出招被市場形容為「聊勝於無」，高盛亦下調MSCI中國指數及稱「大規模刺激不在北京考慮範圍內」，恒指今早低開152點後，內地人行意外採不對稱下調貸款市場報價利率(LPR)，A股港股進一步向下，恒指、國指、滬深300指數均見去年11月末後新低。另外，傑克遜霍爾年會即將召開，市場預期央行決策者遠未完成加息，MSCI亞太指數七連跌，美股期貨收窄漲幅。