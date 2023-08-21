文章日期：2023年8月21日 14:55
京東（9618）官方微博宣布，集團近日啟動2024屆校園招聘，面向在校學生提供超過1.5萬個職位，其中包括超8000個應屆生就業職位以及近7000個實習職位。
京東指，無論是正式招聘職位還是實習職位，此次校園招聘均為行業最大規模。
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