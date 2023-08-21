高盛認為內地不會有大規模刺激經濟措施，而事實上，上周五中證監出台針對股市的措施亦有限，港股ADR、夜期上周五已向下，今早港股低開，人行不對稱降LPR，市場認為五年期以上LPR維持不變，使房貸利率也維持不變，加劇外界對內房的擔憂。此外，瑞銀和花旗把內地今年GDP預測下調至5%以下，經濟疲軟預期拖累下，港股、A股午後跌幅擴大，恒指國指創去年11月後新低。恒指連跌7日，累計跌1624.97點，對上一次連跌7日是2021年11月3日。