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恒指收市跌327點 7日累挫1624點 21個月最長路浪

高盛認為內地不會有大規模刺激經濟措施，而事實上，上周五中證監出台針對股市的措施亦有限，港股ADR、夜期上周五已向下，今早港股低開，人行不對稱降LPR，市場認為五年期以上LPR維持不變，使房貸利率也維持不變，加劇外界對內房的擔憂。此外，瑞銀和花旗把內地今年GDP預測下調至5%以下，經濟疲軟預期拖累下，港股、A股午後跌幅擴大，恒指國指創去年11月後新低。恒指連跌7日，累計跌1624.97點，對上一次連跌7日是2021年11月3日。

恒指今早低開152點，高位跌83點，低位跌363點，高低波幅280點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.52%，下跌為49.26%，無升跌為34.2%。

恒指收市跌327點或1.82%，報17623點，大市成交金額1085億元，較上日增加2.03%，是8月17日1129.24億元成交後最多；國指跌116點或1.89%，報6030點。恒生科技指數收報3923點，跌2.1%。

藍籌股成交金額516.48億元，佔大市成交47.6%；科指成份股成交金額274.76億元，佔大市成交25.32%；國指成份股成交金額423.15億元，佔大市成交39%。

24隻雙櫃台股，總成交2.38億元人民幣，相當於約2.55億港元，佔大市成交的0.24%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.74%，至98.94億元，佔大市成交9.11%。牛熊證成交金額41.79億元，減少5.23%；窩輪成交金額57.15億元，減少9.48%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。聯想（0992）、創科實業（0669）、京東健康（6618）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，73隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升2.19%，收報7.45元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.63%，收報113.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.3元，升2.54%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報11.54元，跌6.94%。

恒指20天線(19139.96點)跌穿50天線(19142.44點)。科指跌穿250天線(3983.91點)。

北水南下合計淨流入95.65億元，終止單日流出，淨流入金額是8月17日99.37億元後最多。南水北上合計淨流出64.12億元人民幣，較上日減少24.75%，連續第11日流出，累計流出611.09億元。

午後消息股表現

京東（9618）啟動2024屆校園招聘 提供逾1.5萬個職位。收報129元，跌1.68%。

碧桂園（2007）債券持有人要求全額償付下月到期人債。碧桂園據報資金僅能滿足保交樓。創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌2.63%。

蒙古能源（0276）遭追稅近4.1億元擬上訴 或需額外撥備。見52周低0.49元，收報0.49元，跌18.33%。

中海物業（2669）上半年多賺39% 息5.5仙。收報8.37元，升1.45%。

世紀城市國際（0355）發盈警 中期盈轉虧料蝕2.44億元。收報0.238元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

星空華文（6698）曾插水近三成 浙江廣電回應《中國好聲音》風波：會調查核實。收報65.3元，跌31.23%。

龍湖（0960）據報已定還230億元短債計劃。收報15.98元，跌3.39%。

美東汽車（1268）發盈警 料中期純利將下跌90%。見52周低6.43元，收報6.64元，跌4.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報121.9元，跌3.33%。萬國數據（9698）收報10.12元，跌4.53%。思摩爾國際（6969）收報7.66元，跌0.52%。融創服務（1516）收報2.09元，跌3.69%。歌禮製藥－Ｂ（1672）收報1.87元，升3.89%。中海物業（2669）收報8.37元，升1.45%。澳博（0880）收報3.14元，跌3.38%。

浙江世寶（1057）中期純利按年升22倍，不派中期息。收報2.76元，跌1.78%。

中石化煉化（2386）半年少賺3%將回購不多於一成股份。收報3.41元，升3.65%。

勝利油氣管道（1080）盈轉虧，中期虧損5735萬人幣。收報0.059元，升3.51%。

金斯瑞生物（1548）中期收益升26%虧損收窄。收報17.64元，升0.11%。

中海石油化學（3983）受惠出售附屬公司權益半年多賺83%。收報1.78元，跌2.2%。

人行、金監局、中證監：金融機構要加大貸款投放，優化房地產信貸政策。中海外（0688）收報15.64元，跌2.74%。龍湖（0960）收報15.98元，跌3.39%。潤地（1109）收報30.8元，跌3.14%。

禹洲集團（1628）發盈警，料中期虧損最多70億人幣。創上市新低，見0.169元，收報0.169元，跌6.63%。

華潤水泥（1313）中期盈利跌66%派息4.1仙。見52周低2.6元，收報2.61元，跌8.42%。

九建（0034）基礎盈利按年增長93%至2.88億 ，中期息維持0.26元。收報7.78元，跌2.75%。

恒指季檢踢走碧桂園（2007），國藥（1099）染藍，碧服（6098）剔出國指保藍籌地位。碧桂園創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌2.63%。國藥（1099）收報21.7元，升2.36%。碧服（6098）收報7.06元，跌0.7%。

攜程（9961）加入國指。收報294.2元，跌1.8%。

科指剔出瑞聲（2018），加入東方甄選（1797）。瑞聲收報15.42元，跌5.28%。東方甄選（1797）收報38元，升4.97%。

東方海外（0316）中期盈利跌八成至88億元， 中期連特別息6.708元。收報113.9元，跌5.63%。

冠君產業信託（2778）中期可供分派收益跌12%，花園道租金收入跌9%。收報2.45元，跌7.2%。

中興通訊（0763）中期賺54億元人幣，不派中期息。收報24.35元，跌1.22%。

小鵬汽車（9868）上季經調整虧損擴大8.5%至26.7億人幣，美股盤前跌逾6%。收報62元，升1.64%。

中國東方教育（0667）中期盈利2億人幣跌16%，不派息。收報2.68元，跌0.37%。

傳太古（0019）在印尼洽購國營醫院集團少數權益。收報61.15元，跌3.24%。

創科實業（0669）主席事隔近一年再斥資逾2000萬增持股份。收報78.6元，升0.06%。

融創中國（1918）發盈警，料中期虧損收窄至最多160億人幣。創上市新低，見0.96元，收報0.97元，跌12.61%。

滬深交易所降證券交易經手費30%。中證監：關注市場降證券印花稅訴求。中資券商方面，中金（3908）收報15.6元，跌7.14%。海通證券（6837）收報4.89元，跌2.98%。中信証券（6030）收報14.62元，跌6.76%。華泰證券（6886）收報10.24元，跌4.12%。中國銀河（6881）收報3.99元，跌4.77%。光大證券（6178）收報5.52元，跌3.16%。招商證券（6099）收報7.18元，跌3.1%。廣發証券（1776）收報11.08元，跌4.32%。國泰君安（2611）收報9元，跌2.17%。

中移動（0941）上月5G上客453萬戶。收報63.65元，跌0.86%。

快狗打車（2246）中期虧損收窄至最多7.1億元。收報1.26元，升0.8%。

破頂股表現

破頂股包括，馬可數字科技（1942）創上市新高，見100元，收報96元，跌0.72%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.45元，收報8.3元，升2.6%；創美藥業（2289）創上市新高，見10.26元，收報10.26元，升12.87%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8481.4元，收報8481.4元，升0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076.7元，收報1076.7元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1041.3元，收報1040.3元，跌0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見846.25元，收報846.25元，升0.13%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.15元，收報108.15元，升0.09%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.5元，收報161.5元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見64.5元，收報56.95元，跌8.29%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見89.6元，收報85元，升3.03%；Keep（3650）創上市新高，見42.05元，收報39.9元，升2.57%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.081元，收報0.08元，升6.67%；中國農產品交易（0149）創52周高，見0.115元，收報0.104元，無升跌；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升22.45%。

破底股方面

91隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.53元，收報0.58元，升1.75%；雅生活服務（3319）低見4.02元，收報4.03元，跌1.95%；融信服務（2207）低見1.99元，收報1.99元，跌21.96%；遠洋服務（6677）低見1.16元，收報1.2元，跌6.98%；萬科（2202）低見9.21元，收報9.23元，跌3.45%；融創（1918）低見0.96元，收報0.97元，跌12.61%；禹洲（1628）低見0.169元，收報0.169元，跌6.63%；世茂集團（0813）低見0.66元，收報0.68元，跌1.45%；雅居樂（3383）低見0.82元，收報0.83元，跌2.35%；SOHO中國（0410）低見1.05元，收報1.05元，跌9.48%。

143隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.36元，收報0.365元，跌5.19%；丘鈦（1478）低見2.83元，收報2.85元，跌1.72%；舜宇（2382）低見62.3元，收報63.45元，跌2.61%；周大福（1929）低見11.42元，收報11.5元，跌3.69%；依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；廣汽集團（2238）低見4.08元，收報4.09元，跌2.85%；東風集團股份（0489）低見2.9元，收報2.91元，跌2.68%；鷹君（0041）低見13.8元，收報13.8元，跌1.71%；希慎（0014）低見16.46元，收報16.52元，跌1.9%；九龍倉集團（0004）低見15.8元，收報15.82元，跌2.47%。

異動股

上升異動股，包括，升華蘭德（8106）收報0.06元，升25%；易還財務投資（8079）收報0.08元，升23.08%；積木集團（8187）收報0.285元，升22.84%；劍虹集團控股（1557）收報0.49元，升22.5%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升22.45%；天泓文創（8500）收報0.38元，升20.63%；南戈壁（1878）收報0.81元，升19.12%；辰罡科技（8131）見52周低0.04元，收報0.05元，升19.05%；滿地科技股份（1400）收報1.32元，升17.86%；粉筆（2469）收報4.57元，升17.78%。

下跌異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新低，見0.8元，收報1.44元，跌68.56%；星空華文（6698）收報65.3元，跌31.23%；銀城國際（1902）創上市新低，見0.036元，收報0.038元，跌26.92%；鼎立資本（0356）收報0.067元，跌25.56%；永利地產發展（0864）創上市新低，見0.22元，收報0.222元，跌24.75%；偉俊集團控股（1013）收報0.036元，跌23.4%；聯易融科技－Ｗ（9959）創上市新低，見1.96元，收報1.97元，跌22.44%；融信服務（2207）創上市新低，見1.99元，收報1.99元，跌21.96%；瑞強集團（8427）收報0.085元，跌21.3%。

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