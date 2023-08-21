政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至6月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為1.9%、1.8%及1.8%，而6月份的相應升幅則分別為2.1%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為1.6%、1.5%及1.6%，在6月份的升幅則分別為1.8%、1.6%及1.6%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至7月止的三個月的平均每月升幅均為0.1%，與截至6月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至7月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.1%，亦與截至6月止的三個月的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.4%）、電力、燃氣及水（上升9.9%）、衣履（上升6.6%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、交通（上升2.1%）、雜項物品（上升2.0%），以及住屋（上升0.7%）。

另一方面，綜合消費物價指數在7月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）和基本食品（下跌0.5%）。

以首7個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

截至7月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.1%、1.9%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.8%、1.6%及1.6%。

截至7月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.5%、1.9%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

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