moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港7月通脹降至1.8% 低過預期 近5個月低

政府統計處公布，香港通脹連續3個月降溫，7月CPI由上月的增1.9%，降至按年增長1.8%，低過預期的增1.9%，同時亦是3月後新低，當月為1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月基本通脹率為1.6%，亦6月的1.7%略低。

政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至6月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為1.9%、1.8%及1.8%，而6月份的相應升幅則分別為2.1%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為1.6%、1.5%及1.6%，在6月份的升幅則分別為1.8%、1.6%及1.6%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至7月止的三個月的平均每月升幅均為0.1%，與截至6月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至7月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.1%，亦與截至6月止的三個月的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.4%）、電力、燃氣及水（上升9.9%）、衣履（上升6.6%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、交通（上升2.1%）、雜項物品（上升2.0%），以及住屋（上升0.7%）。

另一方面，綜合消費物價指數在7月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）和基本食品（下跌0.5%）。

以首7個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

截至7月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.1%、1.9%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.8%、1.6%及1.6%。

截至7月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.5%、1.9%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

 

其他報道

濱海投資料全年銷氣量可望保持雙位數增長

恒指收市跌327點 7日累挫1624點 21個月最長路浪

香港國際機場7月客運量增15% 恢復至疫前近六成水平

龍湖境內主要控股公司高層擬斥最多2000萬元增持公司債

滬指失守3100點 創板指跌穿2100點 創逾3年低位

花旗據報考慮將機構客戶部門一拆三 或成15年來最大調整

京東啟動2024屆校園招聘 提供逾1.5萬個職位

Threads擬於本周推出網頁版