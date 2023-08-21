恒大汽車本月中發公告指，獲美國上市的迪拜電動車公司紐頓集團（美：NWTN）首筆5億美元戰略投資，當中有6億元人民幣過渡資金將自公告後5個工作日開始陸續到賬，所有資金全部用於天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。

恒大汽車收報1.31元，升3.97%。

其他報道

美團外賣平台KeeTa 提早於周四將服務覆蓋至黃大仙

香港7月通脹降至1.8% 低過預期 近5個月低

濱海投資料全年銷氣量可望保持雙位數增長

恒指收市跌327點 7日累挫1624點 21個月最長路浪

香港國際機場7月客運量增15% 恢復至疫前近六成水平

龍湖境內主要控股公司高層擬斥最多2000萬元增持公司債

滬指失守3100點 創板指跌穿2100點 創逾3年低位

花旗據報考慮將機構客戶部門一拆三 或成15年來最大調整

京東啟動2024屆校園招聘 提供逾1.5萬個職位

Threads擬於本周推出網頁版

碧桂園債券持有人要求全額償付下月到期人債

瑞銀、花旗將內地今年GDP預測下調至5%以下

【有片：埋身擊】道指期貨倘失守支持位 或下跌至250天線

蒙古能源遭追稅近4.1億元擬上訴 或需額外撥備

半日沽空金額93億 減1.6% 盈富沽空增23%

恒指半日跌247點 見9個月低 北水轉流入

中海物業上半年多賺39% 息5.5仙