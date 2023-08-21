文章日期：2023年8月21日 17:27
眾安集團（0672）公布，截至今年6月底止6個月，集團預期綜合淨利潤按年增加不少於110%，主要歸因於應佔合營企業及聯營公司溢利按年增加，以及稅項開支較去年同期減少。
其他報道
DAVID WEBB 減持佐丹奴至4.99%
全日沽空金額增17% 比率20% 盈富增4倍 比率65%
恒大汽車據報中東戰投首筆過渡資金今日已到帳
美團外賣平台KeeTa 提早於周四將服務覆蓋至黃大仙
香港7月通脹降至1.8% 低過預期 近5個月低
濱海投資料全年銷氣量可望保持雙位數增長
恒指收市跌327點 7日累挫1624點 21個月最長路浪
香港國際機場7月客運量增15% 恢復至疫前近六成水平
龍湖境內主要控股公司高層擬斥最多2000萬元增持公司債
滬指失守3100點 創板指跌穿2100點 創逾3年低位
花旗據報考慮將機構客戶部門一拆三 或成15年來最大調整
京東啟動2024屆校園招聘 提供逾1.5萬個職位
Threads擬於本周推出網頁版
碧桂園債券持有人要求全額償付下月到期人債
瑞銀、花旗將內地今年GDP預測下調至5%以下
【有片：埋身擊】道指期貨倘失守支持位 或下跌至250天線
蒙古能源遭追稅近4.1億元擬上訴 或需額外撥備
半日沽空金額93億 減1.6% 盈富沽空增23%
恒指半日跌247點 見9個月低 北水轉流入
中海物業上半年多賺39% 息5.5仙