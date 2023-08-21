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眾安集團發盈喜 料上半年綜合淨利潤最少增1.1倍

眾安集團（0672）公布，截至今年6月底止6個月，集團預期綜合淨利潤按年增加不少於110%，主要歸因於應佔合營企業及聯營公司溢利按年增加，以及稅項開支較去年同期減少。