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澳博中期虧收窄至12.64億 新葡京扭虧

澳門博彩（0880）公布6月底止中期業績，期內經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為4.61億元，由去年同期的負數轉為正數；股東應佔虧損則按年減少54.1%至12.64億元，不派中期息。旗艦項目上葡京的LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為2.92億元，按年減少39.5%。

期內澳博的博彩總淨收益為86.95億元，按年大增1.28倍；貴賓、中場非轉碼及角子機的毛收益全線上升，分別按年增加84%、1.35倍及86.5%，達到7.12億元、76.77億元及7.85億元。按項目劃分，除了上葡京處於虧損並錄得LBITDA之外，另一旗艦項目新葡京則扭虧，錄得EBITDA約4.73億元。包括葡京、回力海立方等自行推廣場連酒店亦錄得EBITDA約5.9億元，實現扭虧。至於餘下9個衛星場則由盈轉虧，錄得LBITDA高達2.08億元。

集團主席何超鳳表示，澳門博彩及非博彩活動的收益數字亦反映了入境人數的增長，除非2019冠狀病毒病再次爆發，否則澳門旅遊業的中期前景保持樂觀。位於上葡京的Palazzo Versace澳門酒店大樓的部分酒店客房已於上半年向公眾開放，並預期於數月內盛大開幕。

在財務方面，澳博手持現金39.51億元，在過去半年減少42.4%。未償還銀行貸款結餘總額為156.98億元，在過去半年減少17.3%。資產負債率為50.2%，按年減少3個百分點。

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