期內澳博的博彩總淨收益為86.95億元，按年大增1.28倍；貴賓、中場非轉碼及角子機的毛收益全線上升，分別按年增加84%、1.35倍及86.5%，達到7.12億元、76.77億元及7.85億元。按項目劃分，除了上葡京處於虧損並錄得LBITDA之外，另一旗艦項目新葡京則扭虧，錄得EBITDA約4.73億元。包括葡京、回力海立方等自行推廣場連酒店亦錄得EBITDA約5.9億元，實現扭虧。至於餘下9個衛星場則由盈轉虧，錄得LBITDA高達2.08億元。

集團主席何超鳳表示，澳門博彩及非博彩活動的收益數字亦反映了入境人數的增長，除非2019冠狀病毒病再次爆發，否則澳門旅遊業的中期前景保持樂觀。位於上葡京的Palazzo Versace澳門酒店大樓的部分酒店客房已於上半年向公眾開放，並預期於數月內盛大開幕。

在財務方面，澳博手持現金39.51億元，在過去半年減少42.4%。未償還銀行貸款結餘總額為156.98億元，在過去半年減少17.3%。資產負債率為50.2%，按年減少3個百分點。

其他報道

長江證券融資遭證監會罰款2000萬元及暫時吊銷牌照

眾安集團發盈喜 料上半年綜合淨利潤最少增1.1倍

李澤楷斥2255萬元增持電盈

DAVID WEBB 減持佐丹奴至4.99%

全日沽空金額增17% 比率20% 盈富增4倍 比率65%

恒大汽車據報中東戰投首筆過渡資金今日已到帳

美團外賣平台KeeTa 提早於周四將服務覆蓋至黃大仙

香港7月通脹降至1.8% 低過預期 近5個月低

濱海投資料全年銷氣量可望保持雙位數增長

恒指收市跌327點 7日累挫1624點 21個月最長路浪

香港國際機場7月客運量增15% 恢復至疫前近六成水平

龍湖境內主要控股公司高層擬斥最多2000萬元增持公司債

滬指失守3100點 創板指跌穿2100點 創逾3年低位

花旗據報考慮將機構客戶部門一拆三 或成15年來最大調整

京東啟動2024屆校園招聘 提供逾1.5萬個職位

Threads擬於本周推出網頁版

碧桂園債券持有人要求全額償付下月到期人債

瑞銀、花旗將內地今年GDP預測下調至5%以下

【有片：埋身擊】道指期貨倘失守支持位 或下跌至250天線

蒙古能源遭追稅近4.1億元擬上訴 或需額外撥備

半日沽空金額93億 減1.6% 盈富沽空增23%

恒指半日跌247點 見9個月低 北水轉流入

中海物業上半年多賺39% 息5.5仙