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中電信7月5G上客329萬戶

中電信（0728）公布今年7月份營運數據，移動用戶數近4.03億戶，月內淨增78萬戶，今年首7個月累計淨增1,151萬戶，其中5G套餐用戶數達到2.98億戶，月內淨增329萬戶，首7個月累計淨增3,019萬戶。

有線寬帶業務方面，截至7月底用戶達1.87億戶，單月淨增60萬戶，首7個月累計淨增596萬戶。固定電話用戶1.03億戶，月內淨減33萬戶，今年首7個月累計淨減210萬戶。

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