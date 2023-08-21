經營HKTVmall的香港科技探索（1137）發盈警，料2023上半年未經審核盈利為4500萬元至5000萬元之間，而經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為8000萬元至8500萬元之間，2022年上半年上述兩項則分別為1.278億元及1.956億元。
按此計算，香港科技探索2023年上半年未經審核盈利最多跌介乎60.88%至64.79%，上半年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則最多跌介乎56.54%至59.1%。
集團指，盈警主要因電子商貿業務分部貢獻減少，當中2022年上半年的訂單總商品交易額的顯著增長是由於2022年2及3月的第五波新型冠狀病毒疫情引發的糧油雜貨需求激增，而2023年上半年並無出現該情況。
在2023年上半年香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且隨住旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致2023年上半年訂單總商品交易額的增長放緩。以及集團降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力，推動顧客購買不常線上購買的產品類別，並擴大糧油雜貨客戶基礎，以實現長遠而言轉換成全方位的產品類別。
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同時，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損，此為集團預期之內；2023年上半年遞延所得稅抵免確認減少；2023年上半年於其他金融資產沒有重大預期信用損失和未實現公允價值損失撥備的確認。
香港科技探索指，儘管營商環境充滿挑戰，集團於截至2023年上半年內將消費者從線下轉向線上方面取得出色表現。於2023年上半年，於HKTVmall 購物的獨立客戶數目約為123萬名，較2022年上半年則約111萬名，按年增加10.81%。此123萬名獨立客戶為集團長期可持續增長的穩固基石，用以擴大客戶錢包於 HKTVmall 之份額。