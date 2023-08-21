文章日期：2023年8月21日 20:05
奧園健康（3662）發盈喜，料2023年上半年的淨利潤將按年錄得不少於30%之升幅，升幅主要是因為預期信貸虧損模型下的減值虧損減少﹔以及期間通過提升內部管理，減少非必要支出，大幅壓縮成本及費用所致。
集團2022年上半年實現淨利潤約5170萬元人民幣，按年跌約72.2%。奧園健康將於8月底前刊發中期業績。
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