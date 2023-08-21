圓通國際快遞（6123）公布，截至今年6月底止中期收益為約24.68億元，按年跌28.3%，股東應佔溢利約1.08億元，較去年同期倒退11.9%，每股盈利25.74仙，維持不派中期息。
期內空運業務分部業績按年跌8.7%至約8110萬元；海運業務分部業績大跌63.3%至4130萬元；國際快遞及包裹服務業務之分部業績則有增長，按年升19.9%至8660萬元。
上半年毛利率約為12.1%，按年升1.5個百分點。期內錄得約3700萬元一次性收益，該收益主要與於截至今年上半年OTX Logistics B.V.的一家合營企業之法院案件和解，由OTX Logistics B.V.（本公司之合營企業）確認之賠償有關。
不計及上述一次性收益之影響，圓通快遞上半年純利約為7060萬元，按年跌38.3%。
公司指出，上半年盈利倒退主要歸因全球通脹壓力持續上升及地緣政治局勢持續緊張，為世界經濟增添不確定因素並導致全球經濟增長整體放緩，集團之收益空間也因此受擠壓，導致空運及海運營運之溢利減少。
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