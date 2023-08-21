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融創服務中期扭虧為盈 賺3.4億元人幣

融創服務（1516）公布截至6月底止中期業績，扭虧為盈，賺3.40億元（人民幣，下同），去年同期蝕7.51億元；每股盈利0.11元，不派中期股息。

期內收入按年跌14.9%至33.96億元。其中，物業管理服務按年增長8.1%至29.24億元，主要是集團業務擴張，在管建築面積增加；其餘業務收入則有下跌，社區生活服務按年減少16.3%至2.46億元；非業主增值服務按年減76.9%至2.03億元；以及商業運營管理服務按年減79.7%至2234.3萬元。

毛利方面，按年減少24.8%至8.47億元，由於期內非業主增值服務，以及商業運營管理服務的毛利按年減少所致；而毛利率按年跌3.2百分點至25%，其中非業主增值服務跌10.6百分點至15.7%，商業運營管理服務更大跌60.4百分點至14.3%。集團表示，主要是地產行業環境仍未見好轉，以及對部分回款率偏低的關聯方業務調整了收入確認節奏，導致了大量收入未於期內確認。

截至6月底止，集團經營活動產生的現金流淨額約為661萬元，去年同期為流出10.09億元；可用資金餘額約為42.16億元。另外，關聯方貿易應收款項總額較去年底止減少約1.31億元；關聯方貿易應收款項計提的減值撥備亦較去年底止撥回約5600萬元。