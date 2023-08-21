該集團指，特殊用途霧化產品業務收入較去年同期有一定幅度的下滑，主要受客戶鋪貨節奏及庫存的影響。其已通過建立海外本地倉、設立海外子公司等方式進一步貼近市場，提升產品交付效率。按地區劃分，在內地市場方面，隨著《電子煙管理辦法》及《電子煙》國家標準的推行，除煙草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙均明確禁止銷售。另自去年11月1日開始， 在內地市場的電子煙品牌持有人和批發商需要繳納消費稅，也對需求產生了一定影響，影響產品的短期銷售。在美、歐市場則受高通脹等因素影響。

不過，其仍在期內增大研發投資1.8%，接近6.15億元，用於電子尼古丁傳輸系統佔比最多，佔總開支約68.1%。同時其繼續增加在霧化醫療領域的投入，專注為患者提供藥械合一的呼吸系統相關疾病解決方案。其亦在加熱不燃燒產品方面，已成功儲備多種新型加熱技術解決方案。