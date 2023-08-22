美國商務部宣布，工業和安全局將33個實體從「未經驗證清單」（Unverified List)剔除，其中27個實體位於中國。
被剔除的27個中國實體名單如下：
- 北京普科測控技術有限公司
- 北京世維通科技
- 北京眾合航迅科技
- 重慶鑫鈺航科技有限公司
- Dandong Center for Food Control
- 大科雷射
- 廣東光華科技股份有限公司（證券代碼：002741 CH）
- 廣電計量檢測（北京）有限公司
- 故城縣鋒鑫鈦合金製品有限公司
- 湖南大學
- 嘉麟精密光學（上海）有限公司
- 濟南博多數控機床有限公司
- 麗水正陽電力建設有限公司
- 洛陽微米光電技術有限公司
- 南昌大學
- 南京高華科技股份有限公司
- 青島科創質量檢測有限公司
- 雙翔(福建)電子
- Sino Superconductor Technology
- 蘇州超微精納光電有限公司
- Suzhou Sen-Chuan Machinery Technology Co., Ltd.
- Tianjin Optical Valley Technology Co., Ltd.
- TRI Microsystems
- 無錫恆領科技有限公司
- Yunnan FS Optics Co., Ltd.
- Yunnan Tianhe Optoelectronic Co., Ltd.
- 株洲中車特種裝備科技有限公司