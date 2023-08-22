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美商務部將27個中國實體從「未經驗證」清單中剔除

美國商務部宣布，工業和安全局將33個實體從「未經驗證清單」（Unverified List)剔除，其中27個實體位於中國。

被剔除的27個中國實體名單如下：

  • 北京普科測控技術有限公司
  • 北京世維通科技
  • 北京眾合航迅科技
  • 重慶鑫鈺航科技有限公司
  • Dandong Center for Food Control
  • 大科雷射
  • 廣東光華科技股份有限公司（證券代碼：002741 CH）
  • 廣電計量檢測（北京）有限公司
  • 故城縣鋒鑫鈦合金製品有限公司
  • 湖南大學
  • 嘉麟精密光學（上海）有限公司
  • 濟南博多數控機床有限公司
  • 麗水正陽電力建設有限公司
  • 洛陽微米光電技術有限公司
  • 南昌大學
  • 南京高華科技股份有限公司
  • 青島科創質量檢測有限公司
  • 雙翔(福建)電子
  • Sino Superconductor Technology
  • 蘇州超微精納光電有限公司
  • Suzhou Sen-Chuan Machinery Technology Co., Ltd.
  • Tianjin Optical Valley Technology Co., Ltd.
  • TRI Microsystems
  • 無錫恆領科技有限公司
  • Yunnan FS Optics Co., Ltd.
  • Yunnan Tianhe Optoelectronic Co., Ltd.
  • 株洲中車特種裝備科技有限公司