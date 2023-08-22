港股今早反彈。恒指今早高開18點或0.11%，報17641點，大市成交金額20億元；國指今早高開14點或0.24%，報6044點。恒生科技指數開市報3956點，升0.85%。
科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.76%，報86.35元；騰訊（0700）升0.06%，報318.2元；美團（3690）升0.79%，報128元；小米（1810）升0.53%，報11.38元；百度（9888）開市報123.6元，升1.39%；快手（1024）績前走高，開市報62.05元，升0.98%；網易（9999）開市報156元，升0.19%。
汽車股向上，恒大汽車（708）據報中東戰投首筆過渡資金已到帳，恒大汽車開市報1.4元，升6.87%。吉利（0175）開市報9.39元，升1.62%；比亞迪（1211）開市報220.2元，升0.73%；小鵬（9868）開市報65.8元，升6.13%；理想汽車（2015）開市報153.5元，升1.32%；蔚來（9866）開市報85.5元，升0.71%。
中資券商股反彈，中金（3908）開市報15.9元，升1.92%；中信証券（6030）開市報14.78元，升1.09%；光大證券（6178）開市報5.62元，升1.81%；中國銀河（6881）開市報4.01元，升0.5%。
連續2日暴跌的中國好聲音母公司星空華文（6698）今早繼續向下，開市報64.5元，跌1.3%。
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