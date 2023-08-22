隔夜美股普遍向上，恒指半日小幅反彈，升28點或0.16%，報17652點，大市成交金額454億元；國指升5點或0.1%，報6036點。恒生科技指數收報3939點，升0.43%。
大型科技股個別走。阿里巴巴（9988）升0.35%，收報86元；騰訊（0700）跌0.63%，收報316元；美團（3690）跌0.31%，收報126.6元；小米（1810）升0.18%，收報11.34元；快手（1024）收報60.8元，跌1.06%；百度（9888）收報122.1元，升0.16%；京東（9618）收報129.6元，升0.47%；網易（9999）收報158.6元，升1.86%。
內地首份線上非學科校外培訓辦學許可證下發，教育股有支持。新東方（9901）收報42.35元，升5.48%；新東方在線（1797）收報39.15元，升3.03%；成實外教育（1565）收報0.126元，升1.61%；中教控股（0839）收報6.5元，升2.69%。
體育用品股走低，李寧（2331）一度見52周低，低見37.2元，收報37.4元，跌2.86%，是跌幅最大的藍籌；安踏（2020）收報77.25元，跌1.53%；361度（1361）收報3.9元，跌2.5%；特步（1368）收報7.74元，跌1.78%；滔搏（6110）收報6.62元，跌1.19%。
《中國好聲音》風波愈演愈烈，製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）收報58.8元，半日跌9.95%。
物管股反彈，奧園健康（3662）發盈喜，收報0.72元，升24.14%；雅生活服務（3319）收報4.15元，升2.98%；碧桂園服務（6098）收報7.08元，升0.28%；保利物業（6049）收報39.4元，升4.79%；華潤萬象（1209）收報33.45元，升0.45%；時代鄰里（9928）收報0.56元，升1.82%；融創服務（1516）收報2.14元，升2.39%。
藍籌中以中升（0881）表現最好，半日升4.51%，收報23.15元。
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