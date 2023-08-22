公司上半年總收入為47.16億元，按年增加23.9%；毛利為6.75億元，增加26%。公司表示上半年由於若干物業的利息資本化減少及期內銀行同業拆息上升，集團的財務費用增加至3300萬元，若撇除該利息資本化的因素，財務費用上升97%。

集團有銀行結餘及現金為6.45億元，而銀行借款總額13.75億元。集團於2023年6月底的淨借貸比率30.8%。此外，集團未提用的銀行授信額度（包括履約保證融資、營運資金融資及貸款融資）為29.94億元，公司表示，集團有足夠財務資源以應付業務發展及擴張，借款主要以浮息為基礎，並無通過任何利率金融工具進行對沖。

中國建築興業半日收市報2.62元，無升跌。

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