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遠洋集團為20億元境內債謀展期

遠洋集團（3377）繼為三隻美元債展期及豁免違約後，今再公告擬為境內債「18遠洋01」展期，並於8月28日至8月30日以線上形式召開第三次公司債券持有人會議。據公開資料，「18遠洋01」期限為5年，餘額達20億元人民幣，當期票面利率4%。

「18遠洋01」目前已進入30日寬限期，寬限期截止日為2023年9月1日。遠洋指，如第三次公司債券持有人會議表決通過，公司債券的本金兌付期限將調整為自2023年8月2日起12個月，票面利率維持不變為4%。在表決通過後，集團將在2023年9月2日兌付本金之10%，即人民幣2億元﹔在2023年10月、11月、12月，2024年2月及5月各月份的第二日兌付本金之5%，即人民幣1億元，合共兌付本金之25%，即人民幣5億元﹔並在2024年8月2日兌付餘額65%，即人民幣13億元。

據遠洋，發行人又將以北京遠新房地產50%股權收益為本期債券提供質押擔保，其於2023年10月31日前簽署合法有效的增信文件合同。

遠洋又提請調整公司債券本息兌付寬限期條款，要求公司債券持有人同意給予公司債券存續期內的本息兌付日連續15個自然日的寬限期。

遠洋指，遠洋控股中國雖然一直盡最大努力籌措資金、改善經營以保證公司債券本金兌付，其流動性無法於短期內得到顯著改善，根據目前遠洋控股中國預計的現金流排佈情況，遠洋控股中國預計無法於30天寬限期內支付公司債券全額本金，且目前如下方案已達到遠洋控股中國的極致支付能力等。

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