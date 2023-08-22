澳門六大博彩企業在推進新的非博彩項目，再有新進展。澳門文化局公布，較早前隨著公布「福隆新街步行區計劃」的構想及聆聽社會意見後，當局組成工作團隊，並聯同永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門），推進有關計劃，自9月29日起每日上午11時至凌晨1時試行。這成為六大博企中，率先公布落實首個活化舊城區。
較早前六家博企已向政府提交發展六個舊城區的計劃，當中除了永利參與「福隆新街步行區」計劃之外，根據去年六大博企獲發牌時的披露，美高梅中國（2282）擬在媽閣前地開發「媽閣周末夜市」及以該前地作為「美高梅獅王爭霸」基地。另參考較早前實德環球（0487）副主席馬浩文在股東會透露，會安排「賊船」澳門皇宮重返十六浦，項目會作為合作方澳門博彩（0880）推廣文化旅遊的一部分，間接顯示了澳博亦會在十六浦及內港一帶參與活化。
至於其他如新濠博亞（美：MLCO）、金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）會各自負責那些舊區活化項目，則有待進一步披露。不過，隨著澳門文化、旅遊當局逐步推進活化氹仔舊城區及益隆炮仗廠、荔枝碗舊船廠區及九澳等旅遊項目，市場估計其餘三間博企或會參與推動更多活化計劃。
翻查資料，澳博在競投對上20年的賭牌前，曾經發起將福隆新街、宜安街、福隆新巷等街巷，構建成「中西文化街」，當年曾經披露過，估計會涉及投資5億元，計劃包括重新包裝清末民初樓房，及構建打丁風情的表演場地。
根據文化局及永利最新計劃，「福隆新街步行區計劃」期望以福隆新街為核心，將涵蓋福隆新街、爐石塘巷、新填巷、桔仔街及何老桂巷之間的區域，與周邊平日旅客及市民人流相對密集的新馬路、議事亭前地、崗頂前地文物建築群等核心旅遊區串聯。當中會注入文化商業活動、藝文表演藝術裝置、休閒餐飲等元素吸引人流。永利渡假村（澳門）將在步行區注入藝文表演和活動、休閒餐飲、美化裝飾、藝術打卡裝置等元素，同時會持續關注福隆新街建築物的維護保養情況。
另澳門體育局公布，澳博旗下澳娛綜合將於10月12至15日，支持在路環澳門鄉村俱樂部舉行澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽，澳娛綜合將連續3年為賽事提供冠名贊助。澳娛綜合另與澳門勞工事務局合作，推出「澳娛綜合「升」級廚藝事業發展計劃」，提供西式廚藝助理人員職缺20個，以先入職、後培訓方式，促進澳門居民就業。
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