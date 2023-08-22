moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃

澳門六大博彩企業在推進新的非博彩項目，再有新進展。澳門文化局公布，較早前隨著公布「福隆新街步行區計劃」的構想及聆聽社會意見後，當局組成工作團隊，並聯同永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門），推進有關計劃，自9月29日起每日上午11時至凌晨1時試行。這成為六大博企中，率先公布落實首個活化舊城區。

較早前六家博企已向政府提交發展六個舊城區的計劃，當中除了永利參與「福隆新街步行區」計劃之外，根據去年六大博企獲發牌時的披露，美高梅中國（2282）擬在媽閣前地開發「媽閣周末夜市」及以該前地作為「美高梅獅王爭霸」基地。另參考較早前實德環球（0487）副主席馬浩文在股東會透露，會安排「賊船」澳門皇宮重返十六浦，項目會作為合作方澳門博彩（0880）推廣文化旅遊的一部分，間接顯示了澳博亦會在十六浦及內港一帶參與活化。

至於其他如新濠博亞（美：MLCO）、金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）會各自負責那些舊區活化項目，則有待進一步披露。不過，隨著澳門文化、旅遊當局逐步推進活化氹仔舊城區及益隆炮仗廠、荔枝碗舊船廠區及九澳等旅遊項目，市場估計其餘三間博企或會參與推動更多活化計劃。

翻查資料，澳博在競投對上20年的賭牌前，曾經發起將福隆新街、宜安街、福隆新巷等街巷，構建成「中西文化街」，當年曾經披露過，估計會涉及投資5億元，計劃包括重新包裝清末民初樓房，及構建打丁風情的表演場地。

根據文化局及永利最新計劃，「福隆新街步行區計劃」期望以福隆新街為核心，將涵蓋福隆新街、爐石塘巷、新填巷、桔仔街及何老桂巷之間的區域，與周邊平日旅客及市民人流相對密集的新馬路、議事亭前地、崗頂前地文物建築群等核心旅遊區串聯。當中會注入文化商業活動、藝文表演藝術裝置、休閒餐飲等元素吸引人流。永利渡假村（澳門）將在步行區注入藝文表演和活動、休閒餐飲、美化裝飾、藝術打卡裝置等元素，同時會持續關注福隆新街建築物的維護保養情況。

另澳門體育局公布，澳博旗下澳娛綜合將於10月12至15日，支持在路環澳門鄉村俱樂部舉行澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽，澳娛綜合將連續3年為賽事提供冠名贊助。澳娛綜合另與澳門勞工事務局合作，推出「澳娛綜合「升」級廚藝事業發展計劃」，提供西式廚藝助理人員職缺20個，以先入職、後培訓方式，促進澳門居民就業。

其他報道

遠洋集團為20億元境內債謀展期

軟銀旗下Arm招股書 用逾3500字闡述在華所面臨風險

滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%

羅兵咸永道：夜市經濟成效有待商榷 零售業需至少1年恢復疫情前水平

【有片：埋身擊】日圓走勢持續向下 投資者現不宜買入日圓

堡獅龍聯席行政總裁張銘輝辭職 張智接任

名創優品全年盈利升1.6倍 末期息0.103美元

吉利汽車中期盈利微升1%不派息 新能源汽車銷售比例達23%

華潤電力中期多賺54% 中期息增57%至0.328元

中國建築興業上半年純利升36% 派中期息5.5仙

中糧包裝上半年多賺2% 中期息派13.3仙

恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成

滬指失守3100點 以半日最低位收市 創板指2100點得而復失

《好聲音》風波愈演愈烈 星空華文曾插水15% 過去3日股價「腰斬」

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個半月低

TVB交代曾志偉健康狀況：康復情況理想 暫無法參與任何幕前工作

多家民營房企指遭地方政府拖欠最少10億人幣

HKTVmall母企香港科技探索昨晚發盈警 股價今早曾跌逾15%

繼穆迪後 標普亦下調美國多家銀行評級

字節跳動據報與美國政府協商經年 華府可任意讀取TikTok內部訊息

佐丹奴一度跌逾一成 「股壇長毛」David Webb減持

奇富科技上半年盈利跌6% 中期息派0.25美元

滬深三大指數全線高開 人行淨回籠930億人幣