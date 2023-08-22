曹德明指，本港樓按市場持續疲弱，料下半年整體按揭市場或再放緩。大型銀行存款基礎較中小型銀行多，為追趕全年按揭業務，個別大型銀行以高現金回贈方案爭取按揭生意。

現時一個月拆息維持高企，據悉，目前中小型銀行資金壓力較大，普遍大行封頂息約為3.625厘，不少中小型銀行早前大幅上調H按封頂，封頂息較大型銀行為高。

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