中銀香港（2388）據報大幅調升按揭現金回贈至3.1%至3.15%，貸款額500萬元以上，現金回贈3.1%；貸款額1,000萬元以上，現金回贈高達3.15%，創銀行按揭現金回贈歷史新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為是次加碼現金回贈只屬短期推廣策略，不排除該大型銀行將於短期內收窄優惠。
曹德明指，本港樓按市場持續疲弱，料下半年整體按揭市場或再放緩。大型銀行存款基礎較中小型銀行多，為追趕全年按揭業務，個別大型銀行以高現金回贈方案爭取按揭生意。
現時一個月拆息維持高企，據悉，目前中小型銀行資金壓力較大，普遍大行封頂息約為3.625厘，不少中小型銀行早前大幅上調H按封頂，封頂息較大型銀行為高。
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